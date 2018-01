Juan Carlos Meneses no piensa declarar en juicio contra Santiago Uribe

Inició el segundo día de audiencia pública en el juicio en contra de Santiago Uribe. Hoy el juez primero especializado de Medellín escuchará la ampliación de indagatoria de Alexander Amaya, expatrullero de Policía de Yarumal quien ha asegurado que Santiago Uribe era el líder del grupo paramilitar “Los 12 apóstoles”.

EL COLOMBIANO conoció que la ampliación de indagatoria del testigo estrella de la Fiscalía Juan Carlos Meneses Quintero no se realizará ya que el testigo no quiere declarar.

El testigo alega, según revelaron fuentes cercanas, que el Estado no ha cumplido con lo que le ha prometido “por ayudar en esta importante investigación”, que no se ha permitido su acceso a la Jurisdicción Especial para la Paz, Jep, aprobado por el Tribunal Superior de Antioquia, por lo que no ha logrado su traslado a una guarnición de policía.

Está sería una forma de presionar a la Fiscalía para que colabore con él y de esta manera tenga éxito en su caso.