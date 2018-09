La caída de Guatibonza, el general (r) que chuzaba

En un documento de la Fiscalía, que se filtró ayer, se conoció que entre los clientes que tenía la red de empresas que interceptaban, estaría el senador Benedetti. Se advierte que Juan Carlos Madero, socio de Quartcom –otra de las empresas de la red– tenía como cliente, en este caso, al congresista, quien habría pagado 4.000 millones por tener información de WhatsApp y del teléfono del fiscal Martínez.

Benedetti, en rueda de prensa, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que le abra una investigación y a la Fiscalía General que compulse copias si él es responsable.

Sostuvo que esta situación es una clara retaliación de parte del fiscal Martínez, en su contra y lo hace por los señalamientos que hizo en noviembre pasado en el Congreso al responsabilizarlo de parte del escándalo de Odebrecht.

De Guatibonza dijo que no lo conoce. “No he tenido relación con su empresa. Nunca me he relacionado con él”.