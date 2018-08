La Consulta Anticorrupción no se escapa de la pelea política electoral

Desde la oposición la respuesta no se hizo esperar. La exsenadora Claudia López le recordó a la senadora Paola Holguín que ella votó la aprobación de la consulta, pero que como ya ganó las elecciones “engaña haciendo campaña en contra”.

Así como en el plebiscito de 2016, la campaña de la Consulta Anticorrupción no ha estado exenta de rifirrafes entre los políticos y de la categorización entre amigos y enemigos de la corrupción, lo que ha caldeado aún más el debate político.

“Pareciera que detrás de la Consulta hay una especie de campaña política, porque es evidente que no termina resolviendo el problema de fondo. Lo importante es que logra mover más y poner más en la agenda pública la corrupción. Todo el paquete que está liderando el presidente Duque en el Congreso va a ser muy importante para lograr ese cometido y, además, él tiene la autoridad moral para hacerlo”.

Para López, pensar que se trata de una precampaña es reducir una iniciativa de 4,3 millones de colombianos a una revancha personal. “Un mínimo de respeto por los millones de personas que impulsan esta iniciativa”.

El senador Iván Marulanda, de la Alianza Verde, afirmó que no se favorece un sector político u otro. “Al no ser un tema partidista sino ciudadano la Consulta no se entiende bajo esa óptica electoral”.