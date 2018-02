La educación y el posconflicto, centro del segundo foro

En el mismo escenario se encontraron el vocero del Centro Democrático, el representante Óscar Darío Pérez, y el candidato a la Cámara del Partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), Juan Sebastián Berrío, los dos polos opuestos en el debate actual de la política colombiana.

Pérez no perdió oportunidad para recordarle a Berrío que la Farc aún no ha entregado dineros para reparar a las víctimas y que no ha reconocido todos de sus delitos, entre ellos, aborto obligado, violación a mujeres y desplazamiento. Berrío manifestó que sí han entregado recursos y que el Estado no ha hecho el anticipo electoral para el partido, pactado en el Acuerdo. Además, advirtió que otros actores del conflicto son responsables de violaciones y desplazamiento.

Jaime Restrepo, conocido como “El patriota”, candidato por Opción Ciudadana, al igual que el vocero del Centro Democrático, manifestaron que tenían amigos LGTBI y los respetaban, pero que no respaldan ninguna política que les permita la adopción de menores de edad, el matrimonio o su condición de familia. En contraposición Berrío y José Luis Jaramillo, aspirante a la Cámara por la Unión Patriótica, se mostraron a favor.

Todos los participantes, incluido Juan Felipe Betancur, vocero del Mira, destacaron la pertinencia del proyecto de recuperación del Ferrocarril de Antioquia y se mostraron de acuerdo en que se convierta en proyecto prioritario del próximo Plan Nacional de Desarrollo. Betancur destacó la ley que sacaron adelante contra la discriminación y la ebriedad al volante.

En materia de Ciencia y Tecnología, el representante y candidato al Senado Iván Darío Agudelo (Liberal), manifestó que esta es la era, la de la economía del conocimiento, en la que hay que ser competitivos. Precisó que seguirá impulsando la creación del Ministerio de la Ciencia y destacó su autoría de la Ley de Spin off.

Para Jaime Alberto Carrión, docente del área de Partidos Políticos de la U. Nacional, sede Medellín, en el debate fue claro que las colectividades tienen diferencias en la concepción de la familia, los jóvenes y las mujeres.

“Los partidos tradicionales tienen mayor capacidad de construcción de propuesta para enfrentar las tareas de legislativo. Las nuevas fuerzas parecen conservar más posturas ideológicas que aún no denotan mucha viabilidad”.

Agregó que los tradicionales ostentan más conexión entre las propuestas de sus candidatos con proyectos presidenciales. .