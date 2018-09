La hora de la verdad de la mesa de negociaciones de paz con el Eln

Víctor de Currea-Lugo

Docente de la U. Nacional

El presidente Iván Duque plantea que el Eln no puede pedir nada. Se plantean imposibles: que no puede haber cese el fuego si están en Venezuela. Una forma de tirarse una mesa es ponerle al contrario unas condiciones que no puede cumplir. ¿Qué es realmente lo que se busca?, un modelo de desarme y desmovilización que es de los años 90, aquí ya hubo un proceso de paz con las Farc, ya hay un antecendente.