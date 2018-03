La misa es gratis, orden del Papa difícil de acatar

“¿Padre, cuánto tengo que pagar para que se diga mi nombre? Nada. ¿Entendido? Nada. La misa no se paga. La misa es el sacrificio de Cristo que es gratuito”, dijo. Y añadió que los fieles pueden contribuir si quieren con un donativo, pero que “nunca se paga”.

En un nuevo regaño del Papa Francisco frente a la codicia recordó que no se puede pedir dinero por oficiar una misa. Que se puede dar un donativo si se quiere, pero que esencialmente es un sacramento gratuito.

“Cualquier conducta que haga pensar que la misa es un negocio es censurable. El Papa nos ha recordado eso y los sacerdotes tenemos el deber de ofrecer la santa misa así no haya ningún estipendio. Esto ocurre mucho en parroquias rurales, donde el sacerdote vive únicamente de la ofrenda. Pero el Papa aludió a este tema varias veces y esto es por el bien de los pobres”, dijo.

Las afirmaciones del Papa llevan la mirada al debate sobre el ingreso económico de las iglesias - católica o de otros credos- los diezmos y ofrendas de sus seguidores que no se pueden cuantificar.

Se trata de un acto de fe, en eso consisten los aportes que dan los fieles. Sin embargo, también ha crecido la discusión por la posibilidad de que las iglesias, que tienen un régimen similar al de las fundaciones, excentos de pago de impuestos, tributen.

La discusión se puso sobre la mesa cuando fue aprobada la última reforma tributaria del gobierno Santos, en diciembre de 2016, luego de que en el plebiscito para refrendar el Acuerdo de paz con Farc ganara el No. Surgieron voces que, por el portagonismo político que tuvieron las iglesias, planteaban el cobro de impuestos. El asunto no paso del debate, pero el llamado del Papa Francisco a no cobrar por las misas, pone las miradas en los ingresos de la fe..