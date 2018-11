La Nacional define hoy si cancela semestre

“Siempre nos hemos movilizado pacíficamente y estamos es exigiendo recursos para la educación pública superior, que no es un simple capricho”, resaltó Fonseca.

La Rectoría de la Universidad Nacional decidirá hoy si se cancela o no el semestre, tal cual lo anunció la rectora, Dolly Montoya , la semana pasada, al destacar que el cese de actividades representaba pérdidas por $2.000 mil millones cada día.

La Rectoría también convocó a una consulta virtual, para que los estudiantes decidieran si volvían o no a clases, respondiendo la pregunta “¿Usted está de acuerdo en retomar inmediatamente las actividades académicas, manteniendo los espacios para el diálogo?”.

La institución destacó que 19.255 respondieron que no estaban de acuerdo, mientras que 8.475 se inclinaron por el sí. No obstante, los de posgrado, con 1.083 votos, eligieron retornar a clases, frente a los 784 que dijeron que no.

Por ahora, los estudiantes se movilizarán el jueves para recordarle al Gobierno la necesidad de más recursos y rechazar la Reforma Tributaria planteada.