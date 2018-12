El calvario de la reforma a la justicia en el Congreso

Durante el primer debate en el Senado en octubre, varios magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Suprema de Justicia argumentaron su desacuerdo con la reforma por ausencia de recursos y porque la iniciativa según ellos no tendría el impacto esperado. Según el constitucionalista Héctor Riveros , “el poder judicial nunca estuvo de acuerdo con la propuesta. Ellos ejercen fuerte influencia sobre el Congreso y a los congresistas no les gusta pelear con los magistrados, tratan de no llevarles la contraria”.

“Se lava las manos y es desleal”



Samuel Hoyos Mejía

Representante Centro Democrático



El presidente Chacón no ha ocultado su animadversión con la reforma y es respetable, lo que no es válido es tratar de enredar el trámite para hundirla. Que la hundan por votar en contra, pero no por comunicados de medianoche para enredarla. La votábamos en comisión en la mañana y él decidió poner plenaria. Luego cambió, pero yo no tengo porqué pasar la noche en vela.



“Que le diga la verdad al país”



Alejandro Chacón

Presidente de la Cámara



Las horas que están dando no son ciertas, yo no entiendo por qué canceló sabiendo que podía sesionar, que le diga la verdad al país. Ellos mismos saben del fracaso de esa reforma y están buscando culpables. Estaba corta de tiempo y dependía de un día, hicieron aplazar la plenaria y pusieron en riesgo el bienal de regalías. Lo que la ministra presentó es un desastre, iba a fracasar.