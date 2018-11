La seguridad en el puente Hisgaura es incierta: Invías

La forma de “acordeón” que tomó parte de la estructura del puente Hisgaura, que se construyó a una altura de 148,3 metros, en la vía Curos-Málaga, en San Andrés (Santander), alertó a los organismos de control frente a la calidad de la obra, que aún no recibe el Fondo Adaptación.

Dada la polémica generada y los posibles riesgos para que sea puesto en funcionamiento, directivos del Fondo y del Instituto Nacional de Vías (Invías) dieron una rueda de prensa para aclarar la situación con la estructura.

El director Invías, Juan Esteban Gil, aseguró que el puente no entrará en funcionamiento hasta no haber garantía de que su tránsito es seguro. “Hasta que no tengamos el informe del concesionario con las pruebas de carga que garanticen los componentes técnicos del puente para su operación no será aceptado, eso quiere decir que hasta que no tengamos absoluta certeza técnica de que el puente es seguro no estará al servicio”, manifestó el director.

Además, la entidad señaló que el plazo de entrega de la obra era el pasado 31 de agosto, pero la “interventoría manifestó que en dicha fecha la obra no fue entregada”. Además, ambas entidades aclararon que se le “exigirá al contratista el cumplimiento del contrato a través de las medidas administrativas y las acciones legales”.

Finalmente, el Fondo Adaptación aseguró que “en los estudios previos, que hacen parte integral del contrato, se advierte que el contratista asumirá los costos de todas las pruebas necesarias para garantizar que la obra entregada cumpla las normas técnicas”.

Por su parte, Sacyr, empresa de origen español, ha dicho que “no existe ningún tipo de falla técnica y mucho menos estructural en este puente”.