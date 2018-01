La U, de avalar presidentes a enfrentar crisis

El que fuera el partido que llevó a la presidencia a Álvaro Uribe Vélez y a Juan Manuel Santos, se ha visto a gatas para conformar sus listas al Congreso, al punto que para Senado presentará 53 aspirantes y no 100 como permite la norma.

Dejaron de ser el partido mayoritario con un solo argumento: la corrupción. En el último Congreso Bernardo Miguel ‘el Ñoño’ Elías, Musa Besaile y Martín Morales dejaron sus curules por investigaciones ante la Corte Suprema, lo que dejó al partido con 19 senadores y al Centro Democrático como fuerza mayoritaria.

Para las próximas elecciones varios de los ya mencionados hacen parte de las listas, o enviaron a sus emisarios. Por ejemplo, John Moisés Besaile, hermano de Musa; Eduardo José Tous y José Elías Vidal aspiran al Congreso en representación de quienes perdieron la curul.

El director del partido, Aurelio Iragorri, ha aclarado en varias ocasiones que en Colombia no existen los delitos de sangre. Sin embargo, es evidente muchos de los que hacen parte de la lista llegan al legislativo en representación de sus familias.

La migración en La U no se ha hecho esperar debido no solo a las fracturas internas, sino a que la colectividad no tiene candidato propio a la presidencia. El exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, rechazó el aval del que fuera su partido y se lanzó por firmas y algunos de los parlamentarios, por ejemplo, Mauricio Lizcano, ahora apoyan la candidatura de Germán Vargas Lleras. La colectividad asegura que elegirá aspirante solo hasta después de las elecciones legislativas.

La crisis es evidente y no se necesitan cábalas para predecir el descalabro electoral, así lo sostiene el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, Iván Garzón Vallejo, quien asegura que “la participación de la U va a ser muy pequeña y habrá una recomposición política. La mayoría la tendrán el uribismo y Cambio Radical. La U quedará muy relegada porque, entre otras cosas, es el partido más afectado por la corrupción”.