Las 3 tareas urgentes del nuevo alcalde cartagenero

Pedrito Pereira pasó sus últimos 12 años en la Cámara de Representantes como congresista del Partido Conservador. Sus principales apoyos en las toldas azules serían los senadores Hernán Andrade y Efraín Cepeda.

Sin embargo, no todos terminaron contentos. Uno de los primeros en criticar la elección fue el expresidente Andrés Pastrana, quien recordó las investigaciones de Pereira en la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, el alcalde no entró en confrontación: “Le tengo gran aprecio... Entiendo que a veces no hay unanimidad en las decisiones”. Aparte, con su elección, Iván Duque le da la espalda al clan de los Blel, que le apostaba a los otros dos ternados.