Las cuentas que dejó la pasada primera vuelta

Es decir que con los datos disponibles del preconteo, la suma de la reposición sería de 83 mil millones de pesos para las campañas.

Se debe aclarar que ese dinero no es consignado en su totalidad, pues el Estado solo devuelve los gastos en los que incurrieron los candidatos, “esa plata es para las deudas, pero no para las donaciones. La autoridad electoral solo devuelve lo que se gastó, si la multiplicación de los votos obtenidos por el dinero de la reposición da más, eso no lo entregan a la campaña. No es que uno reciba esos recursos y después los use para otra cosa”, dijo una persona cercana a la campaña de Sergio Fajardo.

Según el magistrado del Consejo Nacional Electoral Felipe García Echeverry, el dinero que entrega el Estado para realizar la campaña política se debe gastar única y exclusivamente en difundir las ideas y las propuestas de los candidatos, lo que hace que esos recursos sean no reembolsables.

Bajo esa perspectiva, y con los datos del preconteo, casi todas las campañas cubrirían los gastos en los que incurrieron exceptuando la del candidato del Partido Liberal.

En este caso particular existe una duda que tendrá que resolver el CNE y es si el candidato tiene que devolver o no el dinero del anticipo.

“El organismo se debe pronunciar y aún no lo ha hecho. Hasta el momento existen dos posturas, una que dice que se debe devolver el dinero cuando no se supera el 4 % de la votación y otra que dice que las campañas presidenciales están exentas de esa norma”, aseguró Ligia Rodríguez, gerente de la campaña de de la Calle. Las dos leyes en conflicto son la 996 de 2005 y la 1475 de 2011.

Por ahora se deben esperar los resultados del escrutinio para que el Estado comience a hacer cuentas de cuánto costó la pasada contienda electoral y revise si alguien le quedó debiendo.