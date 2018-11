Liberales piden eliminar descuento del IVA a empresarios y comercio

El partido Liberal presentó una propuesta al presidente Iván Duque y a las comisiones económicas del Congreso, donde ya se prepara la ponencia para el primer debate de la reforma tributaria, que le darían al Gobierno Nacional 40 billones de pesos y no los 14 billones que tiene desfinanciados

La idea de los liberales, que fue liderada por el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, busca eliminar el IVA descontable sin posibilidad de compensaciones ni devoluciones de montos monetarios, como lo tienen hoy los empresarios y los establecimientos comerciales.

En el estatuto tributario se le permite a esos sectores descontar el monto del IVA, que en la mayoría de los casos es el del 19 %. “Eso quiere decir que los empresarios están financiando sus impuestos con el IVA que pagamos los colombianos. Por poner un ejemplo, si se llegara a gravar la canasta familiar, como hoy se pretende, y un colombiano fuera a comprar al Éxito, ese IVA que pagaría el ciudadano sería utilizado por la empresa para descontar de sus impuestos”, indica la proposición que el liberalismo radicó en las comisiones económicas y que ya entregaron al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Según las cuentas de ese partido, “hoy en día los empresarios o dueños de establecimientos de comercio pueden descontar de sus impuestos alrededor de 42 billones de pesos, cifra que pagan los colombianos por concepto del IVA, al ser un impuesto descontable para las personas jurídicas”.

El presidente de la Cámara sostiene que “existen aproximadamente 12 billones de pesos que no se reclaman por saldos monetarios a favor. Para solo evidenciar cómo esta norma contribuye a la promoción de fenómenos tales como la elusión y la evasión, basta con observar la cifra no reclamada, la que permite deducir que este trámite no se realiza por el temor a la revisión por parte de la DIAN”.

El liberalismo insiste en que “no es justo que una nueva reforma imponga más impuestos a los colombianos, sin que las empresas participen activamente en el pago efectivo del IVA. No existe equidad cuando el ciudadano que paga el IVA no tiene la facultad para descontarlo, pero sí lo puede hacer una empresa o establecimiento de comercio en detrimento de los intereses de los ciudadanos colombianos más pobres”.

Para Chacón, el ejemplo claro de la viabilidad de la propuesta es cómo se cambió el IVA del 16 % descontable de los restaurantes y establecimientos de venta de comidas por el gravamen del Impoconsumo no descontable del 8 %.

“Esto permitió que el consumidor se beneficiara de 8 puntos menos de impuesto y que el Estado lo recaudara de manera real y efectiva, impuesto que perjudicaba al consumidor y al fisco, y sólo beneficiaba a dichos establecimientos”, dice la proposición que entregaron los liberales.

Finalmente reiteran que “la propuesta sería eliminar el IVA descontable sin posibilidad de compensaciones ni devoluciones de montos monetarios, o generar un Impoconsumo o impoventas con una tarifa general para los bienes que se encuentran gravados actualmente, cualquiera que fuera permitiría bajar sustancialmente las tarifas que actualmente pagan los colombianos”.