Lista Clinton, dolor de cabeza para políticos de Farc

No obstante, Eljach aseguró que los senadores sí deben acreditar una cuenta bancaria en la que será depositado el salario, ya que “el efectivo es utilizado únicamente para la caja menor”, que es la que se emplea para gastos simples y de bajo monto. No sucede así con la nómina del Congreso.

Colombiana de Biocombustibles S.A., fue creada en 2006 y para 2014 se encontraba en uno de sus mejores momentos: había acabado de ganar una convocatoria de 5.800 millones de pesos con las universidades de Eafit, Pontificia Bolivariana y Nacional para desarrollar en el Bajo Cauca antioqueño una iniciativa que fuera capaz de competir contra cultivos de uso ilícitos y la minería ilegal.

“Estábamos en la ejecución de este proyecto cuando en noviembre de 2014 nos dimos cuenta por los medios de comunicación que estábamos en la Lista Clinton y los mismos medios hicieron todo un escándalo porque aparecíamos al lado del Envigado Fútbol Club. Nos destruyeron totalmente”, recordó Carlos Andrés Palacio Lopera, representante legal de la compañía.

A partir de ahí fue todo un calvario. Comercialmente la empresa quedó “liquidada”, sus cuentas bancarias fueron bloqueadas, la posibilidad de nuevos contratos quedaron frenados y, en medio de toda esa incertidumbre, Palacio decidió no darse por vencido. “Tenía claro que nunca hubo algo ilegal, no se lavó un solo peso y por eso fui directamente con la embajada de Estados Unidos, mientras tanto mi empresa no valía absolutamente nada, nadie quiere hacer negocios contigo entonces no tenés cómo pagar empleados, el inventario lo tenés que dejar perder. Es como tener cáncer, lepra y sida a la vez” dijo.

Fueron dos años de tortura, en la quiebra, pero sin perecer en el intento de comprobar que su empresa estaba totalmente alejada de lo ilícito. Palacio aseguró que personalmente presentó pruebas ante tres investigadores y un agregado militar en la embajada estadounidense. “Nunca pagamos un abogado para todo este proceso, nosotros dimos documentos, extractos bancarios, las exportaciones que logramos hacer y soportes de pagos”.

Finalmente en febrero de 2017, Colombiana de Biocombustibles S.A. recibió por parte del Gobierno de Estados Unidos el documento que oficialmente lo desvinculaba de la Lista Clinton.

Según el empresario, la respuesta de la embajada fue “hombre sí que pena, este es un daño colateral que se genera, no era lo que buscábamos”, dijo él, quien “fue convertido en un delincuente sin ser juzgado”, y a pesar de que ya se cumplió un año desde la salida de la lista, “aún sufrimos las consecuencias. Por fortuna vamos muy bien, pero yo aún estoy bloqueado en algunos bancos y hace un par de meses perdimos un gran contrato con una multinacional porque se dieron cuenta por internet que estuvimos en esa lista, que al final es más mediática que cualquier otra cosa”.