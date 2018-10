Listo el tribunal especial para los aforados en la Corte Suprema

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla explicó que la instalación de las nuevas salas está generando desorden en el alto tribunal: “La Sala Civil tuteló un proceso (a favor del excongresista Martín Morales) porque no consideró el criterio de la Sala Penal, que decía que mientras no se integraran las nuevas salas podía conocer los casos”, explicó. Este choque interno dentro de la Corte Suprema es sorpresivo, dice, porque implica “que la sala penal incurra en una violación al debido proceso”, y argumentó que “ese enredajo” que se armó podría solucionarse de otra manera: “Si hay tanta delincuencia entre aforados hay que bajar la competencia a tribunales menores, pero no seguir congestionando a la Corte Suprema”.