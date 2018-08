Los 4 defensores de derechos humanos que serán premiados por su labor

“El último atentado para arrebatarme la vida fue en mayo. Cuatro disparos fueron dirigidos hacia mí y como ángel de la guarda una camioneta me salvó. Desde ese momento no he vuelto a mi territorio que es Arauca, solo huyo de las sombras que azotan a los que somos invisibles para el Estado”. Así es el testimonio de María Ruth Sanabria, defensora de los Derechos Humanos en Arauca y quien fue ganadora del sexto premio nacional ‘Defensa de los Derechos Humanos’, que otorga la organización de cooperación internacional Diakonia.

Como ella, decenas de líderes sociales han sido víctimas del conflicto armado por mantenerse en alto en su lucha. Es por esto que para la séptima versión del premio, que se realizará el 4 y 5 de septiembre, en el marco de los 31 años de celebración de la ‘Semana por la Paz’, se contará con doce iniciativas finalistas en cuatro categorías, luego de un proceso de convocatoria que duró tres meses con un total de 47 nominaciones de distintos departamentos, bajo un contexto de alto riesgo para el ejercicio de la defensa de los DD.HH.

César Grajales, director del programa Colombia de Diakonia, sostuvo que el objetivo de este premio radica en el reconocimiento de la labor social que realizan estos líderes y que muchas veces son invisibilizadas por el conflicto armado.

“Desde hace siete años buscamos resaltar la labor que hace la comunidad desde lo rural, donde se exponen a que les suceda algo con acciones en su contra, pese a que tenemos una sociedad que dice afirmar que los defensores son nuestra riqueza”, agregó Grajales.

Entre los defensores que aspiran a obtener el reconocimiento se destacan líderes de los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia y regiones marcadas por el conflicto armado como el Magdalena Medio, Montes de María y el Urabá antioqueño.

El director del programa resaltó que “cuando las personas reciben el premio vemos que son mucho más escuchados por la sociedad, los medios de comunicación, las entidades nacionales y regionales, y por la comunidad internacional. Eso eleva su perfil, eleva el reconocimiento y les ayuda a hacer mejor su trabajo”.

Grajales le pidió al gobierno del presidente Iván Duque crear medidas de control sobre el aumento de asesinatos a líderes sociales y afirmó que un “país no estará en paz mientras se siga matando a sus luchadores”.