Los compromisos con el M. Ambiente

Por Jefferson galeano M.*

El proceso electoral de 2018 se ha convertido en un gran desafío para el pueblo colombiano. Las condiciones del ejercicio democrático son totalmente atípicas, existen gran polarización entre los representantes políticos, nuevos protagonistas que generan toda clase de opiniones, un país vecino con una situación socio política que afecta la opinión y la decisión de los colombianos al momento de estar en las urnas.

Estas condiciones definieron una agenda que se ha centrado en seguridad, paz, modelo económico, dejando de lado temáticas de interés territorial como las políticas y acciones socio ambientales a seguir en el próximo periodo.

Es importante considerar que Colombia como territorio ampliamente biodiverso, considerado altamente vulnerable por los efectos del calentamiento global, con un registro bastante alto de problemas socioambientales en su territorio, exige que dentro de las discusiones, discursos y propuestas de los candidatos que serán parte del nuevo congreso se integre de manera fundamental y estratégica todos aquellos temas que involucran la seguridad ambiental.

Realmente son muchos los desafíos que materia ambiental tiene Colombia, pero podemos definir tres grandes líneas: Las de atención urgente que definen el bienestar inmediato de las comunidades. Las decisiones que aportan al desarrollo socioeconómico del país y por último, las de participación global que pueden afectar directamente nuestros intereses ambientales.

Bienestar de comunidades

Esta categoría incluye aquellos decisiones, acciones y discusiones que se requieren de manera inmediata en temas que se encuentran latentes y que desde el gobierno nacional no se ha atendido de manera eficiente y clara.

Son desafíos que de no intervenir generaran grandes traumatismos a las comunidades. En esta categoría se circunscribe temas como la deforestación y la minería ilegal, problemáticas que está teniendo grandes impactos en las dinámicas sociales, económicas y ambientales del territorio, especialmente en la región pacífica y amazónica.

Otro tema de gran interés es la frontera agrícola frente a ecosistemas estratégicos como los páramos, si bien, se han generado grandes avances en materia de política pública, aún en muchas comunidades no es claro el aterrizaje de estas medidas. Un tercer tema es la regulación de las licencias ambientales, un proceso que continua siendo definido desde intereses particulares.

Decisiones para el desarrollo

En esta línea se involucra discusiones que tendrán impacto no inmediato en la forma de vida de los colombianos sino en su estructura política, ambiental, cultural, social y económica. Temas como el posicionamiento de estrategias por pago de servicios ambientales y los ajustes necesarios para no generar ambiente de pánico entre algunos empresarios; las estrategias de conservación y aprovechamiento sostenible de aquellos regiones que dejó al descubierto el proceso de paz; el fortalecimiento del capital científico para aproximarnos y generar ciencia desde regiones que no habían sido exploradas por causa del conflicto colombiano.

Estos ejes que se proponen, si bien, en muchas ocasiones no llegan al colombiano de a pie, no obstante, son realmente estratégicos porque definen nuestros modelos para generar desarrollo y bienestar que se reflejaran en índices de empleo, nuevas patentes, entre otros. En este segundo eje, hay un tema que el nuevo Congreso encontrará realmente un desafío de grandes proporciones, pues por largos años no se ha generado líneas claras, el reto es el ordenamiento territorial.

El crecimiento de nuestros municipios no ha sido acorde a un plan estructurado que se construyó con base en las dinámicas e intereses de las comunidades y de los ecosistemas. La estructura y organización del territorio colombiano responde a muchos intereses particulares, que en muchas ocasiones su origen se registra desde la misma institución legisladora, el congreso de la república. Por ello, el reto está en generar un proceso de reflexión colectiva interna que resulte en verdaderos ordenamientos jurídicos que permitan reorientar la organización de nuestro territorio.

Fortalecer la participación

El país debe participar en las grandes discusiones internacionales que incluyen temas como el calentamiento global. Colombia no solo se ha caracterizado por su participación activa sino que en muchas ocasiones ha servido de modelo para otras naciones. Nuestras características del territorio nos permiten abrirnos al mundo como referente nacional, por tal razón el reto desde el Congreso, es que sus actores demuestren suficiente conocimiento del tema ambiental, para que sus intervenciones sean significativas y generen eco internacional.

Por último, está el reto del fortalecimiento de la participación ciudadana en los temas que definen su bienestar, para ello, es necesario y urgente que desde la nueva colegiatura se facilite la accesibilidad de recursos para fortalecer nuestra estrategia de educación ambiental, con procesos asertivos, pertinentes, relevantes y realizables en el corto y mediano plazo . n

*Biólogo de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas, magíster en Educación de la Universidad de la Sabana, docente del área de Educación Ambiental de la Facultad de Educación de la Universidad de la Sabana.