Los ‘delfines’ del gobernador Luis Pérez para el Congreso

Por su trayectoria pública y política el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, tiene varios amigos o cercanos que están aspirando al Congreso, pero dos en particular son de sus entrañas: Nicolás Pérez, su sobrino, aspirante al Senado por el Centro Democrático, y Roberto Cardona, aspirante a la Cámara por Cambio Radical.

Aunque el gobernador no puede participar en política, a ambos los consideran sus fichas, puesto que el primero, a parte de que es el hijo de su hermano mayor, Alberto, lo ha acompañado en todas sus campañas políticas, y el segundo fue el único concejal de Medellín, en el periodo anterior, elegido por del movimiento que fundó Pérez en su última aspiración a la Alcaldía.

Sobre si esto podría generar desequilibrio o ventajas indebidas frente a los demás aspirantes Pérez (sobrino), le dijo a EL COLOMBIANO que está haciendo su trabajo en las calles, en Antioquia y otros departamentos, y que evita ir a la Gobernación para no dar de qué hablar. Quería aspirar a la Cámara, pero el cargo de su tío lo inhabilitaba en lo regional.

“Al lado de Luis he conocido muchos líderes. Lo mío ha sido el sector privado y es la primera vez que aspiro a un cargo de elección popular. El gobernador no puede hacer política, pero le consulté, porque somos una familia muy unida, y me dijo: “Nicolás, si te querés meter en esto tenés que trabajar los siete días de la semana, las 24 horas del día, y con mucha humildad”.

Agregó que pese a que Pérez llegó a la gobernación avalado por el Partido Liberal y Cambio Radical, no hubiera podido aspirar por un partido diferente, porque comulga con la defensa a la inversión, máxima del uribismo, y que por otro partido se hubieran sorprendido en su familia.

El candidato Pérez es Administrador de la U. Eafit y especialista en Economía de la U. de los Andes. Recordó que cuando estaba en el pregrado lideró unas tertulias con líderes sociales y políticos y uno de los invitados fue el entonces candidato a la Presidencia, Álvaro Uribe, en el 2001. Fue profesor en varias universidades en Mercado de Capitales y Política Económica. Sus fórmula para la Cámara de Representantes son Óscar Darío Pérez y Esteban Quintero.

Andrés Guerra, director del CD en Antioquia, precisó que conoció al empresario Nicolás este año y no sabía de su parentesco con el gobernador. “Me contó que se inscribía al Senado, le dije que de mi parte existían dos máximas: garantías y respeto. Me ha parecido una persona seria, respetuoso y de buenas maneras”.

Por su parte Cardona, le precisó a este diario que el gobernador está dedicado ha gobernar y no ha intervenido en política, pese a que son cercanos. Agregó que en las pasadas elecciones sacó 8.537 votos para el Concejo de Medellín.

“La gente me reconoce como amigo del gobernador, pero no soy su candidato. Él ha sido muy claro con todos sus amigos y vamos a seguir acompañando su excelente gestión. No le consulté sobre mis aspiración porque él está haciendo su trabajo y no está apoyando ninguna candidatura. Ir donde él sería meterlo en problemas, y eso es lo que menos quiero o busco”.