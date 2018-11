Los cinco no del Consejo de Estado a la reforma a la Justicia

Ayer miércoles, la Sala de Gobierno del Consejo de Estado en cabeza del magistrado Germán Bula sostuvo una reunión con el expresidente César Gaviria, en donde se abordaron temas referentes al proyecto de la reforma a la justicia que se viene tramitando en el Congreso de la República.

“Nos fue entregado el informe de una subcomisión accidental que propone textos y eliminación de textos”, indicó Bula, quien también aseguró que entre las partes celebraron que se haya eliminado el ajuste a la acción de tutela que se proponían en varios proyectos.

El magistrado explicó que en el país existen tres altas cortes: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, por lo que rechazó el hecho de que estas se conviertan en una sola corte.

Del mismo modo anunció que junto con Gaviria coincidieron en la “preocupación” que les genera la pretensión de crear un tribunal de aforados. En razón a ello, el magistrado consideró que desde la corporación que preside, se determinó dar cinco negativas a esa reforma.

“Expresamos cinco no, no a la corte única, no al tribunal de aforados, no al Consejo Superior de la Judicatura como si fuese una alta corte, no a la corte electoral y no a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial como alta corte”, indicó Bula.

En ese sentido, explicó que para ello el país tiene tres altas cortes y tres jurisdicciones como la Jurisdicción Penal Militar, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Jurisdicción Indígena.

Por último, el magistrado precisó que si bien el proyecto de la reforma no es perfecto, desde la corporación no pretenden hundirlo.

“En este caso lo que hemos observado es un mejoramiento importante de todo lo que se le presentó al Congreso, de manera que lo que debe quedar claro es que nosotros no jugamos al hundimiento de la reforma, nosotros jugamos a que la reforma avance, a que más vale poco y bueno”, dijo el magistrado.