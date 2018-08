Paz, Venezuela y Galeón San José, los temas de Duque con Sánchez

El presidente de España, Pedro Sánchez, tras una reunión con su homólogo de Colombia, Iván Duque, reiteró su disposición para servir de apoyo a Colombia en la paz con el Eln, y calificó a Duque como un hombre que busca la consolidación de esta.

“España lo que va a hacer es ponerse a disposición del Gobierno de Colombia en cualquier asunto que necesite para consolidar la paz. Desde ya les adelanto que diremos que sí. Después de haber escuchado al presidente Duque, a mí no me cabe duda de que quiere la paz, que sea para siempre y duradera”, dijo Sánchez.

Por su parte, el presidente Duque aseguró que todavía no se han cumplido los 30 días de plazo que se puso para estudiar los diálogos que el Eln adelantó con el Gobierno de Juan Manuel Santos, pero que mientras no se liberen los secuestrados, no puede empezar a estudiar el ofrecimiento del gobierno español de servir como intermediario en el desarrollo de la negociación con esta guerrilla.

“Yo espero que los secuestrados puedan ser liberados a la brevedad. Espero que por ahí empiecen las cosas. Si se construye sobre la base de la suspensión de actividades criminales la voluntad de paz, recibimos con muchísimo agrado el ofrecimiento que ha hecho el presidente Sánchez”, señaló Duque.

El presidente aseguró que contrario a lo dicho por el Eln en los últimos días, el Gobierno ha habilitado todos los protocolos para la liberación de los secuestrados pero que no piensa negociar con este crimen.

“Tengo todo el deseo y la voluntad, si hay amplitud para la desmovilización, el desarme y la reinserción, pero la premisa tiene que ser que se suspendan todas las actividades criminales, empezando por la liberación de los secuestrados. Si no hay esa voluntad es muy difícil porque no podemos legitimar la violencia como un mecanismo de presión al Estado”, añadió Duque.

El pronunciamiento se hizo en el marco de la primera visita oficial del presidente español, Pedro Sánchez al país, en el marco de su gira por América Latina.

Recursos para crisis venezolana

Tras finalizar la reunión Sánchez anunció que la Unión Europea destinará 35 millones de euros para que la región haga frente a la crisis migratoria de venezolanos.

“El Gobierno español expresa su solidaridad con el pueblo colombiano. Creo que esto es muy importante decirlo porque Colombia está acogiendo ahora mismo a más de un millón de seres humanos venezolanos, que están saliendo del éxodo como consecuencia de la crisis política, económica y social que se vive en Venezuela. Y quiero reconocer el extraordinario esfuerzo que está haciendo la sociedad colombiana por la acogida de los venezolanos”, dijo Sánchez.

De acuerdo con el presidente de España, este presupuesto se aprobó este jueves en Bruselas y lo que se quiere es que se distribuya en la región, pero con énfasis en Colombia, pues es el país que más ha sufrido con este fenómeno.

El presidente Iván Duque, agradeció el anuncio de su homólogo y agregó que el hecho de que esta situación se esté discutiendo a niveles multilaterales es importante.

“Quiero agradecerle presidente su preocupación por la crisis migratoria. Colombia es un país que ha abierto sus puertas con fraternidad a los venezolanos, víctima de una dictadura oprobiosa que ha ido eliminando las libertades y que se ha arruinado económicamente. No podemos dejar de reconocer que es una crisis migratoria sin precedente en América Latina y que exige mucho para Colombia”, añadió el presidente Duque.

El pronunciamiento se hizo en el marco de la primera visita oficial del presidente español, Pedro Sánchez al país, en el marco de su gira por América Latina.

Litigio Galeón San José

Los presidentes anunciaron además que buscarán puntos en común para resolver el litigio relacionado con el Galeón San José.

“Aproximar la discusión desde el punto de vista de la propiedad, pues obviamente no va a conducir a una solución y me parece que lo que se ha abierto es el camino para dialogar sobre cómo algo que a todas luces constituye una maravilla de la humanidad, puede ser puesto al servicio, y sobre esa premisa es que podemos encontrar oportunidades de conversación”, aseguró Duque.

Por su parte, el presidente de España señaló que si quieren darle una solución, deben empezar por aquello en lo que coinciden y no en lo que discrepan.

“Hay que trascender y me ha gustado la aproximación que ha hecho el presidente Duque de primero encontrar coincidencias en el propósito de resolver esta cuestión. Tenemos que comenzar con la solución desde una perspectiva completamente distinta a como se ha hecho en el pasado y esa perspectiva no puede ser la de esto es mío o es tuyo. La perspectiva tiene que ser cómo contribuimos resolviendo esta cuestión del Galeón al enriquecimiento intelectual, histórico de la humanidad”, añadió.

Desde que se anunció el hallazgo del Galeón San José, considerado el mayor tesoro de la época de la Colonia, en la Costa Caribe colombiana se han presentado fuertes disputas con España sobre la propiedad del tesoro, por tratarse de un barco de origen ibérico.

Hasta el momento, el proceso de licitación de la Asociación Público Privada (APP) para la extracción del Galeón está suspendido por el Gobierno Nacional, con el fin de dar respuesta a las diferentes reclamaciones que se han presentado en relación a este proceso.