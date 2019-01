Las medidas que adoptará el país contra el régimen de Maduro

El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, se pronunció sobre las medidas que está contemplando el país respecto a la posesión del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, que se llevará a cabo el próximo jueves 10 de enero.

Entre las medidas que tomará Colombia estará impedir el ingreso de altos funcionarios del gobierno venezolano, prevenir el acceso al sistema financiero de estos, suspender la cooperación militar con ese país y restringir permiso de sobrevuelo de aviones militares venezolanos.

Trujillo explicó que él país avanzará “en la concreción de las medidas que fueron acordadas en las reuniones del Grupo de Lima” respecto al régimen venezolano.

En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores busca implementar pasos dirigidos a cumplir los compromisos conjuntos en cuanto a impedir la entrada de integrantes del gobierno venezolano al país y urgir a otras naciones a que adopten medidas semejantes contra el régimen de Maduro “en pro del restablecimiento de la democracia” del vecino país.

Lea también: Grupo de Lima no reconocerá posesión de Nicolás Maduro

La Cancillería no ha confirmado la aplicación de sanciones económicas al régimen. Sin embargo, es un punto que está sobre la mesa teniendo en cuenta que Perú, uno de los países miembros, anunció el pasado lunes impedirá el ingreso al país al presidente Maduro y a los integrantes de la cúpula de su gobierno. Además, prohibirá transferencias bancarias, en cumplimiento de los acuerdos del Grupo de Lima

Aseguró, además, que los países miembros respetan la posición de México de seguir haciendo parte del Grupo de Lima, aún teniendo en cuenta que la administración de Andrés Manuel López Obrador no tomó la misma decisión de desconocer el nuevo gobierno de Maduro.

Por su parte, el director de Migración Colombia, Christian Krüger, aseguró que Colombia tiene preparado un plan de choque para el 10 de enero, día de la posesión de Maduro, en caso de que se presenten alteraciones en los puntos fronterizos.

“(...) Tenemos un número de funcionarios para destinar a estos puntos y los equipos que llevaremos hacia esos lugares para atender este fenómeno de la mejor manera. Estos son planes que se activan en cuestión de 24 horas. Simplemente hacemos un monitoreo diario permanente del flujo y si vemos que hay un incremento importante pues activamos el nivel de contingencia que se deba implementar”, señaló Krüger.

Sobre las presuntas amenazas a Duque

Respecto a las amenazas que ha recibido el presidente Iván Duque, señaló que este “actúa en conformidad según las obligaciones que se desprenden para Colombia” en los tratados internacionales. De acuerdo con Trujillo sus acciones están enmarcadas en la “legalidad internacional” y carecen de un “ánimo belicista” con el fin de “crear condiciones para que Venezuela pueda vivir en libertad”.

Finalmente, el canciller hizo hincapié en que se contemplan sanciones diplomáticas y no se recurrirá a medidas militares. Y en cuanto a la no firma por parte de México del acuerdo entre países del Grupo de Lima de no reconocer el nuevo mandato de Nicolás Maduro, que empieza este jueves, el canciller sostuvo que las demás naciones recibieron con consideración y respeto la posición del gobierno mexicano, que en esa reunión manifestó su propósito de seguir haciendo parte de este bloque de países.