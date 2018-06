EPS Medimás responde a los entes de control

Luego de que los organismos de control solicitaran a la Superintendencia de Salud intervenir a la EPS Medimás porque según ellos no han solucionado los problemas con los que comenzó su operación la prestadora de servicios de salud respondió a los entes de control.

“En la actualidad, la EPS cuenta con 1.636 contratos que representan 2.760 sedes de prestación, que garantizan la suficiencia de red para atender la cobertura de servicios de baja, mediana y alta complejidad que requieran los usuarios en los 520 municipios en los que operamos”, asegura la prestadora.

Y agrega que ha resuelto el 94 % de las peticiones de los usuarios, correspondientes a servicios de salud.

Así mismo, enfatiza que “Medimás EPS no es propietario de las clínicas de Esimed y que no tiene una red de prestación de servicios propia, de tal manera que no puede configurarse una integración vertical y hemos dado respuesta a todas las solicitudes, y a todas las entidades relacionadas con este tema”.

La entidad prestadora de salud sostiene que la fotografía de los datos entregados por los entes de control “refleja la realidad hasta el pasado 31 de diciembre de 2017, a solo 5 meses de haber iniciado la operación de la compañía, y no reconoce los avances que se han presentado en el 2018”.

Por último, “Medimás reitera que ha tomado las acciones y ha mejorado de manera sustancial, a través de la garantía en la atención a más de 4.2 millones de colombianos, asumiendo como asegurador, una responsabilidad en el marco de las dificultades propias del Sistema de Seguridad Social en Salud. Como Presidente de Medimás EPS, entregó un parte de tranquilidad a nuestros usuarios y a todos nuestros grupos de interés”.