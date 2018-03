Militantes de la Farc saben que el camino electoral está cuesta arriba

A sus 23 años, María Daniela Pérez tuvo el pasado domingo 11 de marzo su primera experiencia con la democracia. En los 10 años que estuvo en el frente 18 de la otrora guerrilla de las Farc, nunca tuvo la oportunidad de participar en una jornada electoral. Sin embargo, asegura que ese día le dejó un sabor agridulce.

“Llegar como cualquier ciudadano a votar, elegir a conciencia a la persona o partido de manera libre fue algo muy positivo, esto fue por lo que siempre luchamos y que ahora tenemos”, dice Daniela, quien también tuvo que desempeñarse como testigo electoral en el municipio de Ituango durante las pasadas elecciones.

Precisamente ese rol que le tocó desempeñar la hizo caer en la dura realidad electoral que vivió el nuevo partido político Farc: “mientras se contaban los votos, me di cuenta que habían sido muy pocos para nuestro partido, eso no me hizo sentir bien”, afirmó la excombatiente.

Para el Senado de la República, Farc obtuvo un total de 52.532 votos en todo el país, mientras que para la Cámara de Representantes fueron 32.636. Como consecuencia de esto, y sin contar con las 10 curules que el Acuerdo de Paz les aseguró en el Congreso, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común no logró ubicar a ninguno de sus aspirantes en el legislativo.

Ante ese panorama, personas como Daniela y Dávilson Alberto Vázquez Mora, también excombatiente del frente 18, coinciden en que aún falta mucho por hacer con el partido político de Farc y aunque reconocen que lo que pasó en las parlamentarias “hizo ver todo cuesta arriba y más difícil, nos invita a que hay que seguir trabajando y que la clave está en el campo, con los campesinos, porque tenemos que reforzar la tarea de orientar a la gente, que sepa qué es lo que queremos nosotros para todo el pueblo”.