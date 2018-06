Mindefensa explicó su teoría sobre aumento de cultivos ilícitos

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, argumentó que fue por una “zona gris” que entre 2013 y 2015 se disparó la cantidad de hectáreas de cultivos ilícitos en el país, de 50 mil a 100 mil hectáreas.

Ese crecimiento “se vio derivado de la suspensión de la fumigación aérea, de los atentados contra los aviones, que no se hizo el reemplazo de la erradicación manual, etcétera. Fueron años donde se hicieron muy bajas cifras de interdicción, por ejemplo”, explicó el funcionario.

Sin embargo, Villegas informó que a la fecha van 21 mil hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas por la Fuerza Pública, por lo que la meta de 70 mil a diciembre “es posible”.

Por ello, en regiones como Antioquia, Nariño, Caquetá y Putumayo, la Fuerza Pública tiene listo un plan de choque para erradicar 6.300 hectáreas adicionales durante el segundo semestre de 2018, y con esto, cumplir con la meta de erradicación anual, remarcó.

Además, aseguró que la meta de erradicación de coca por año para los próximos cinco será de 90.000 hectáreas, según los objetivos planteados en el denominado “Documento blanco”.

Este documento fue presentado al gobierno de Estados Unidos y será dejado para el próximo inquilino de la Casa de Nariño y contiene los objetivos de la lucha antidrogas durante la próxima media década en el país.

No significa que el próximo Gobierno no lo pueda modificar, pero se trata de una ayuda para que el presidente que llegue no pierda tiempo para continuar con la tarea de la lucha antidrogas.