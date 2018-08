Multan a TicketShop por reventa de boletas durante Eliminatorias

La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de más de 740 millones de pesos a Comercializadora de Franquicias S.A., más conocida como TicketShop, por la venta engañosa de 6 mil boletas para el partido que disputaron Colombia y Brasil durante la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018. Este recargo corresponde a una sanción de primera instancia.

La entidad encontró que la publicidad para la venta de las supuestas entradas y su supuesta comercialización fue “engañosa”, vulnerando así los derechos de los consumidores. La Superintendencia determinó que ninguna de las personas interesadas en adquirir las entradas a través de la página web de esta empresa pudo completar dicha compra el pasado 8 de agosto de 2017.

“Los investigados publicaron información no veraz, inverificable e incompleta en su página web”, determinó el ente regulador, imponiendo una multa de 624 millones de pesos a TicketShop y 78 millones de pesos a dos de sus representantes, César Carreño Castañeda e Iván Darío Arce.

Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, explicó a Blu Radio que para el partido Colombia vs Brasil “se desviaron 14.207 boletas y 6 mil eran parte de esas. TicketShop anunció que el 8 de agosto iniciarían la venta de las 6 mil entradas para el partido Colombia vs Brasil y los colombianos se trasnocharon ese día y no pudieron comprar. Se descubrió que hicieron una venta ficticia cuando en realidad no habían vendido ninguna”, aseguró Robledo.

En agosto de 2017 la Superintendencia había formulado pliegos de cargos por este caso contra la empresa.

Finalmente, la empresa deberá ofrecer disculpas a los consumidores a través de los medios de comunicación. TicketShop tiene la posibilidad de presentar recursos de reposición y apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio.