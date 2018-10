Niegan tutela contra María Jimena Duzán por columna de opinión

Un juez consideró “improcedente” la acción de tutela que pedía que la periodista María Jimena Duzán rectificara lo dicho en una de sus columnas, titulada “¿Un pacto de silencio?” y publicada en julio de este año en la revista Semana. En esta, la periodista cuestionaba la legitimidad de la Fiscalía frente a la investigación sobre sobornos de Odebrecht.

El recurso judicial fue interpuesto por el fiscal del caso de Odebrecth, Daniel Hernández Martínez. Según él, porque la columna afectaba su derecho al buen nombre y a la honra, así como el deber de la fiscalía. Esto debido a que en su columna Duzán señala la asesoría que prestaron las sociedades de abogados del hoy Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, al Grupo Aval.

No obstante, el fallo del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá considera que la columna, en la que no se menciona el nombre de Hernández Martínez, no aplica, pues “las normas reglamentarias de la tutela exigen como requisito la legitimidad e interés del accionante”.

Así mismo señala, con base a una sentencia de la Corte Constitucional sobre la libertad de opinión, que “el dereho fundamental a la rectificación es aplicable a informaciones mas no a opiniones o juicios de valor”.