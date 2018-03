No tengo nada de castrochavista: Claudia López

La nueva candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Verde habló con EL COLOMBIANO sobre el nuevo Congreso, y agregó que en Colombia la gente pide a gritos un cambio en la forma de gobernar.

Hay una realidad y es que las maquinarias no se ven pero marcan una diferencia. ¿Cree que el país está para que haya un nuevo presidente sin maquinarias?

“Las maquinarias son determinantes para la elección de Congreso, pueden comprar 30 o 50 mil votos enteros. Estas pesan mucho, pero son relativas en la campaña a la presidencia; a punta de máquina no se llega. El nuevo presidente tiene que tener legitimidad frente al voto libre”.

¿De quién son las maquinarias?

“Un tipo como Germán Vargas Lleras se fue por todo el país como un carro de basura, recogiendo lo peor de la política regional, una maquinaria sin asco, no importa si tienen investigaciones, siempre que tengan votos él les dice: venga. Vargas cree que ese es su salvavidas, arrancó de primero y va de quinto, ese es su yunque, lo que lo va a terminar de hundir. Creo que el 11 de marzo él sacará un titular que diga pasé de 9 a 20 congresistas pero cuál es el gran mérito ¿haber elegido al mayor número de delincuentes de este país? ¿Eso es lo que demanda Colombia, o qué es?”

¿Cómo cree que será el nuevo Congreso?

“Creo que el 12 de marzo el titular será: otra vez con ese Congreso no se hace un caldo. Llegará gente buena pero no lo vamos a lograr cambiar el legislativo de la noche a la mañana. Después de ese día solo nos quedará cambiar la presidencia. Desde el máximo cargo del Estado hay que pararle el chorro a la corrupción para que no se sigan apropiando de los recursos los mismos de siempre. No más corrupción, no más clientelas, no más mermelada”.

¿Cómo ve a Gustavo Petro?

“En el tema personal a mí no me gusta atacar a nadie, pero puedo decir lo que significa que Petro esté adelante en las encuestas, eso dice mucho, la gente está cansada y está diciendo lo que sea con tal de que sea distinto. Pero en mi posición personal uno no puede pasar del fango al abismo”.

¿Que Petro gane sería pasar del fango al abismo?

“Yo creo que sí y no lo hago para descalificarlo en temas personales sino porque creo que lo fácil es apelar a los bajos instintos, al odio a los ricos, al castrochavismo. Divide y reinarás es la historia de Colombia. Si uno quiere hacer un país moderno con oportunidades debe conciliar y reconciliar, sacar y apelar a lo mejor de cada persona. Estoy segura que no podemos pasar del odio a las Farc al odio a los ricos”.

¿Qué tiene Claudia López de castrochavista?

“Ni un pelo”.

Y ¿Jorge Enrique Robledo?

“Tampoco. Robledo es un tipo que defiende la industria nacional. A mí me impresiona que los empresarios estén preocupados por su presencia en la coalición. Robledo lo único que ha hecho en su vida ha sido decir: por favor protejan la industria nacional y a quienes generan empleo. Además él es un demócrata. El es el dirigente del ala de la izquierda que siempre condenó a las Farc. El castrochavismo es el fantasma que se inventaron para reemplazar el odio a las Farc”.

Y ¿Sergio Fajardo?

“Menos. Pues, ¿qué tiene Fajardo de castrochavista? Aquí el pobre está entre que unos le digan castrochavista y que otros le digan candidato del Grupo Empresarial Antioqueño. Entonces o este grupo hace parte del castrochavismo, o ambas cosas son falsas, que es en realidad lo que pasa”.

¿Cuáles serían las reformas que impulsa Fajardo?

“Hay reformas que hay que hacer. Él siempre invita a personas a negociar por encima de la mesa, sin puestos, ni contratos. Se puede gobernar sin ceder a la extorsión. Propondremos una reforma y si esta no pasa, gobernamos con las 33 mil leyes que hay. Pero tenemos que ser capaces de parar ese círculo vicioso, si no logramos cambiar el Congreso cambiemos un cargo para hacer la diferencia” .