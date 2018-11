Odebrecht, “la fábrica de los contratos falsos”, según Jorge Pizano

Odebrecht es “la fábrica de los contratos falsos”, le dijo el fallecido excontroller de la Ruta del Sol 2 Jorge Enrique Pizano a Alberto Mariño, miembro del Grupo Aval y gerente de Coviandes, la concesionaria que tiene la vía al Llano.

En esta tercera revelación de las conversaciones del que era encargado de auditar los contratos de la Ruta del Sol 2, advierte que le había señalado lo mismo al fiscal Néstor Humberto Martínez.

“Es la fábrica de los contratos falsos, de la porquería más grande. Es que, como le decía a Néstor Humberto Martínez, es como Concéntrese: dígame un número, 4 y 23, ¡pum! Dígame otro: ¡pum! Es que son todos los días”, le dijo Pizano a Mariño, quien también tenía sospechas sobre ciertos empleados de la Concesionaria Ruta del Sol. “No, claro, yo ahí los tengo, le voy jalando la pitica hasta donde me da. Como tesorería me manda las cosas, como cruzo las listas que me manden de verificación con lo que se paga, pero también me he puesto a detenerme pago por pago, un olfato, y empiezo a ver unos contratos que son de nada”, dijo Pizano en el segundo semestre de 2015.

Del fiscal general, en ese entonces abogado del Grupo Aval, Pizano revela que este le habría pedido silencio: “El 27 de julio me ponen un correo, que me está buscando urgentemente Néstor Humberto (...) El 4 de agosto llegué acá y me reuní con Néstor Humberto. Me dijo: cuénteme. Y le conté cómo habían sido las cosas y le entregué una información de los contratos espejos de 2013, los de 2012. Pero me dijo: ‘La instrucción del doctor (inaudible) es que usted mute y quieto’”.

Luego, le cuenta a Mariño que tras visitar una de las empresas de las que sospechaba “me regañó Néstor Humberto porque hice eso”.

Por otra parte, Pizano asegura que no confía en el portugués Éder Ferracuti, representante legal de la Concesionaria Ruta del Sol y que tenía la sospecha de que el excongresista Otto Bula, uno de los receptores de sobornos de Odebrecht, lo estaba siguiendo.