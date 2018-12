ONU, pendiente de situación de periodistas que denunciaron al Fiscal General

Alberto Brunori, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, se reunió con las periodistas Cecilia Orozco y María Jimena Duzán, quienes han adelantado, desde Noticias Uno y Revista Semana, investigaciones sobre el caso Odebrecht y han sido críticas de la participación que tiene en este el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

“A esta hora monitoreamos derecho a la libertad de expresión y protección a periodistas en Colombia”, manifestó en su cuenta de Twitter la entidad, acompañada de una foto en la que aparece el funcionario diplomático con las dos periodistas.

Ambas comunicadoras se han declarado perseguidas por el actual fiscal, luego de las denuncias que han hecho sobre su participación en el caso Odebrecht, cuando se desempeñaba como asesor del Grupo Aval, uno de los socios de la firma brasileña en la adjudicación de la Ruta del Sol 2.

Noticias Uno, dirigido por Orozco, reveló los audios en los que el controller de Corficolombia, Jorge Enrique Pizano, le cuenta a Martínez sobre las irregularidades que se están presentando en la obra.

María Jimena Duzán, por su parte, en sus columnas de revista Semana ha revelado los correos y mensajes que le escribió Pizano antes de morir, en los que le expresaba temor por su situación.

“Escalofriante. Solo en las dictaduras ocurre lo que está sucediendo en Colombia”, manifestó Orozco en su columna del pasado martes en El Espectador.

“El periodismo no se puede convertir en un delito porque al señor Fiscal no le guste lo que escribo ni lo que investigo. No me va a amedrentar”, manifestó por su parte, Duzán, en su columna de este domingo en Semana.

El pasado martes en el Congreso, el fiscal Néstor Humberto Martínez se refirió con duras palabras tanto sobre Noticias Uno como sobre María Jimena Duzán, en el debate sobre el caso Odebrecht, en el que habló de una supuesta conspiración en su contra promovida por el ex director de la ANI, Luis Fernando Andrade.