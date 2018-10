Partidos de oposición inician talleres ciudadanos

La actividad duró todo el día, pero no serán semanales, como los de presidente Iván Duque , sino cada mes.

La semana pasada 23 congresistas de los partidos Polo Democrático, Decentes, la Alianza Verde, Colombia Humana, la UP y las Farc lideraron la primera audiencia “Colombia por la Vida”, en Popayán (Cauca), con organizaciones sociales y políticas.

No todos los sectores de los partidos de oposición acompañan esta iniciativa. Por ejemplo, el senador Iván Marulanda, del matiz de Compromiso Ciudadano (Sergio Fajardo), no participó.

Según Andrés Felipe Ortega, profesor de la Escuela de Política de la U. Sergio Arboleda, la izquierda todavía enfrenta muchos problemas de acción colectiva, en el sentido de que no han encontrado puntos a los cuales oponerse, pues están de acuerdo en que no gustan el gobierno de Duque, pero no se ve una agenda tan clara de a qué oponerse.

Agregó que están presentando proyectos, en algunos momentos, reactivos a los que está planteando el Gobierno, o intentan poner la agenda, como pasó con la Consulta Corrupción. “No es claro si están tratando de construir una alternativa juntos. Petro ha enviado mensajes de unidad para las elecciones locales, pero desde los verdes no parece tan claro. No hay un liderazgo claro sino muchas cabezas”.

Al respecto Pedro Pemberthy, docente de Ciencia Política de la U. Nacional, afirmo que el Estatuto de la Oposición trajo nuevas dinámicas en el que hacer político, aunque una cosa es el activismo y otra los fondos e intereses políticos. “La izquierda siempre ha tenido como reto histórico la unidad y siempre ha sido incapaz de lograrlo”.