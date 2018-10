Último Minuto: Bombardean campamento de “Cabuyo”

Aviones de combate de la Fuerza Aérea Colombiana bombardearon en la tarde de este martes un sector de la vereda El Cedral, municipio de Briceño, Norte de Antioquia, donde al parecer estaba ubicado un campamento de Ricardo Abel Ayala, alias Cabuyo, principal cabecilla de las disidencias del frente 36 de las Farc.

Según información preliminar conocida por EL COLOMBIANO, el ataque dejó tres muertos, sin embargo, la cifra podría aumentar porque en la zona continúan los combates. De manera oficial no se ha comprobado la identidad de los cuerpos, aunque hay una alta probabilidad que entre ellos se encuentre el del cabecilla.

Fuentes de la Fuerza Pública indicaron que no darán declaraciones oficiales hasta no estar 100% seguros de la identidad de las personas que murieron en medio de la operación, esto para no caer en el mismo error que se dio cuando se presentó la información de alias Guacho, otro líder disidente quien al parecer resultó herido luego de un operativo realizado en el departamento de Nariño.

El cerco en contra de “Cabuyo” comenzó a cerrarse desde el asesinato de tres geólogos de la multinacional Minera Continental Gold, perpetrado el pasado 19 de septiembre en el corregimiento Ochalí, del municipio de Yarumal.

La Fuerza Pública se desplegó en el territorio en busca de los disidentes del frente 36, sospechosos de cometer el triple homicidio. Por fuentes de inteligencia, sabían que “Cabuyo” y su anillo de seguridad se estaban moviendo entre las veredas El Cedral y La Mina, de Briceño.

Un avión plataforma detectó una llamada telefónica en la zona el lunes anterior. Al parecer, el cabecilla salió a un cerro para coger señal e hizo una marcación. El martes volvió a sobrevolar la aeronave, y de nuevo captó las ondas del mismo aparato.

Con las coordenadas fijas, los altos mandos de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea autorizaron un bombardeo. A la 1:30 p.m. del martes se lanzaron tres bombas al objetivo.

De acuerdo con la información preliminar, tres personas murieron en la operación. Las Fuerzas Especiales del Ejército rodearon el área de impacto, y por varias horas sostuvieron un enfrentamiento armado con disidentes que trataron de recuperar los cadáveres.

¿Quién es “Cabuyo”?

La historia de “Cabuyo” siempre estuvo ligada a Briceño. Allí delinquió para el frente 36 de las Farc y durante las negociaciones de paz de La Habana fue elegido coordinador del proyecto de desminado humanitario y de sustitución de cultivos de uso ilícito en la vereda Orejón.

Tras el desarme, escapó de la zona transitoria y formó un grupo disidente, que llamó “comando antiparamilitar”. Sus enfrentamientos contra el Clan del Golfo en Briceño e Ituango provocaron decenas de homicidios y desplazamientos forzados en el último año.

Formó alianzas con bandas delincuenciales del municipio de Bello, como “el Mesa”, “el Tapón” y “Pachelly”, para construir redes de tráfico de droga en el Norte y Nordeste de Antioquia. También estableció contactos con “los Caparrapos”, una facción narcotraficante del Bajo Cauca, para pelearle ese territorios a sus enemigos del Clan.

En los últimos días, “Cabuyo” perdió a varios de sus hombres por acciones de las autoridades y también en medio de enfrentamientos con el Clan del Golfo en el municipio de Ituango. Desde septiembre, el Ejército capturó a cabecillas de esa estructura renegada de las Farc como “Yepes” y “Cardona”. Además otros jefes de comisión como “Cuatro” y “Quince”, murieron a manos de miembros del Clan del Golfo.