En el Congreso buscan plan b para las curules de las víctimas

Un nuevo salvavidas tendrían las 16 circunscripciones especiales para las regiones afectadas por el conflicto armado luego de que representantes de los partidos políticos se reunieran para tratar de concertar un proyecto que buscaría que las víctimas sí tengan representación en el Congreso, tal y como quedó pactado en el Acuerdo de paz con las Farc.

“Todos los partidos sin excepción expresaron su voluntad de que las víctimas del conflicto estén en la Cámara de Representantes, para lo cual hay que tramitar un nuevo acto legislativo que se presentaría en marzo”, manifestó Efraín Cepeda, presidente del Senado.

Le puede interesar: Sin curules especiales, víctimas quieren llegar al Congreso

Este plan b con el que se desenredaría la participación de los afectados por el conflicto armado y las hostilidades contemplaría la elección indirecta de las víctimas a esta corporación entre los meses de octubre y noviembre próximos, con inscripciones y votaciones libres para evitar la presión de los grupos armados.

“Cada partido político designará sus representantes y estos equipos técnicos comenzarán a reunirse este miércoles a las 10 a.m. aquí en la Presidencia con delegados del Ministerio del Interior. La idea es que el mes de marzo tengamos ese texto consensuado en todos los partidos para que sea inmediatamente radicado y se dé el trámite, de manera que queda clara la voluntad del Congreso de la República de que las víctimas deben estar representadas”.

Sin embargo, este plan b estaría sujeto a la decisión del Consejo de Estado que busca aclarar si finalmente los escaños especiales fueron o no aprobados.

Lea también: Curules para las víctimas siguen en limbo jurídico

“Aquí hay un plan b, porque el otro está en el escenario de los jueces administrativos. Mi criterio, que lo reafirmo, es que ese acto legislativo se negó y está archivado, y no tengo la facultad de resucitarlo como a Lázaro. Debo decirle que nada, no hay ninguna posibilidad, no la veo”, precisó Cepeda.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, recibió con beneplácito el esfuerzo de los congresistas por darle un nuevo aire a un compromiso adquirido con las víctimas en las negociaciones con las Farc.

“Valoramos la iniciativa de un grupo de senadores y representantes a la Cámara de todos los partidos políticos que quieren que presentemos una iniciativa en el mes de marzo. Si el Consejo de Estado revoca la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el gobierno estará dispuesto para que en el mes de marzo podamos consensuar un proyecto de reforma constitucional que podamos tramitar muy rápido y garantice la posibilidad de que las víctimas tengan las 16 curules en la Cámara de Representantes lo más pronto posible”, enfatizó Rivera.