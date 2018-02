“Debo aclarar a la JEP que no me dejé extorsionar de paramilitares”: Julio Manzur

El exsenador cordobés Julio Manzur, investigado desde hace 11 años por ‘parapolítica’, argumentó en entrevista con Blu Radio sus motivos para acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

“La JEP es una ley especial que se creó para todos los colombianos que de alguna manera estuvieron cercanos al conflicto interno que se vivió en el país. Paramilitares me quisieron extorsionar en el camino y no me dejé y debo aclararlo ante la sociedad y ante la justicia especializada”, dijo.

Resaltó que lleva un “largo proceso de 11 años” en donde, según dice, “no hay mérito para poner mi nombre en entredicho”.

“En 28 años en el Congreso jamás tuve un llamado de atención ante la opinión pública. Nunca me vi envuelto en acciones que no fueran gratas ante el país. Por eso hice la solicitud personal y voluntariamente”, agregó el exsenador.

Además dijo que es solo una víctima del conflicto: “no he sido ni seré condenado por la Corte Suprema de Justicia porque fui una víctima más, como la mayoría de los cordobeses, de un proceso de guerra que se vivió dentro de nuestro departamento”.

Refiriéndose a una época de violencia generalizada que vivió Colombia, aseguró que “todos los habitantes de Córdoba fuimos víctimas ante la pasividad de todo el país, incluyendo el Gobierno Nacional. Hubo un silencio total, dejaron que nos masacraran y que los cadáveres navegaran en el río Sinú y en el San Jorge ante la mirada del Estado”, precisó.