Derechos humanos: 70 años de una promesa

Un día antes de que se firmara la Declaración Universal de Derechos Humanos, comenzó a existir la palabra genocidio. Hasta ese momento, 9 de diciembre de 1948, no había una forma de nombrar el acto de perseguir y matar a un pueblo por sus creencias o su etnia.

En el reportaje del 11 de diciembre de 1948 del diario estadounidense The New York Times relata que el ministro de relaciones exteriores ruso dijo que el documento “parecía apoyar la concepción de la soberanía de los gobiernos era obsoleta”.

Entre ellos estaban algunos de los escenarios de los conflictos del siglo XX, como Sudáfrica –sumida en un régimen de racismo legal, el Apartheid, que no desaparecería parcialmente hasta la llegada de Nelson Mandela al poder en 1994–, y la Unión Soviética, protagonista junto a Estados Unidos de la Guerra Fría, la tensión entre dos modelos económicos: el socialismo y el capitalismo.

La existencia de los derechos no evitó que hacia final de siglo Yugoslavia se enfrascara en una guerra de disolución que causaría 140.000 muertos y 4 millones de desplazados; ni que en Ruanda el 75 % de los miembros de la comunidad tutsi fueran asesinados por los hutu, con quienes compartían lengua y etnia.

En ambos lugares, luego del horror, llegaron las palabras.“El hecho de que haya tenido que estar allí, significa que no aprendimos la lección”, afirma Gonzalo de Cesare, un abogado peruano que participó en los tribunales que juzgaron a los criminales de esos países.

Y a la vez, el hecho de que haya estado ahí, significa que “existían los mecanismos para entender lo que había sucedido” y la voluntad para escuchar a los testigos.

“Después de ir a Yugoslavia y a Ruanda entendí que tienes que dejar que las personas tengan espacio para hablar”, dice De Cesare. Allí aprendió a escuchar de una forma distinta, palabra por palabra, como solo logra la empatía. “Muy diferente a la simpatía, nunca voy a llegar a saber cuánto fue el sufrimiento de una víctima”, dice.

Ese sentimiento de apertura al dolor ajeno, la gran victoria de los Derechos Humanos, está en riesgo 70 años después, como señala el último informe de Amnistía Internacional, que advierte sobre el riesgo de los nuevos populismos. Serrano explica que su retórica convierte a los derechos “en dogmas viejos que está de moda transgredir y no como el producto de luchas que han costado vidas humanas”.

Es un nuevo contexto, afirma, que obliga a que la declaración original se adapte a un mundo que ya no la entiende e incluya transgresiones que no eran previsibles en 1948, como los efectos del cambio climático y la brecha entre hombres y mujeres. Porque los derechos no llegan para prevenir sino para nombrar, siempre detrás de los sucesos, como poniendo vendas sobre las heridas de la historia .