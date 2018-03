Defensor denuncia reclutamiento de 15 niños por parte de Eln en Chocó

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, denunció este miércoles que la guerrilla del Eln ha reclutado 15 niños entre julio del año pasado y febrero de 2018 en el Chocó.

“Estuvimos en el recorrido de Quibdó a Unguía y en Riosucio los gobernadores de Jagual y Marcial nos pidieron que los acompañáramos. Son cuatro horas en carro a Apartadó y nueve horas en chalupa. Encontramos que existe el reclutamiento del Eln. Según mas cifras de la comunidad, 15 niños han sido reclutados”, dijo.

Negret señaló que el último caso se presentó la semana pasada y se trata de una niña de 12 años. “Por eso les hago un llamado para que no sigan reclutando menores de edad”, señaló.

El jefe de la entidad dijo que el Eln también es responsable de confinamiento en esas zonas, porque no están permitiendo a las comunidades pescar ni cultivar.

Por eso, el defensor dijo que los diálogos de paz no prosperarán hasta que se logre tener a todos los líderes del Eln.

“Si no está ‘Pablito’, si no está ‘Satélite’, si no está ‘Uriel’, sin ellos es imposible hacer la paz, porque son los comandantes y tienen que estar en Quito. Asesinando policías y reclutando niños de 12 años será imposible hacer la paz”, concluyó.