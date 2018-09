El mapa del exilio colombiano tras décadas de conflicto armado

“Que Colombia figure dentro de estas cifras es un tema preocupante porque, si bien es cierto que cada país tiene un contexto único y particular, su dimensión no tiene referente similar en la región, lo que muestra el poder expulsor del conflicto armado, que solo tiene puntos de comparación con países en África, Asia y Oriente Medio”, afirma el estudio.

“En Colombia, la legislación nacional aún no ha reconocido plenamente el exilio como una forma de violencia derivada del largo conflicto armado interno. La institucionalidad no contempla mecanismos para reparar los daños propios que supone esta experiencia”, afirma el estudio.

Los exiliados y el caso del Darién

Las personas exiliadas varían desde lo político a lo comunitario y el estudio encontró que hay figuras públicas como artistas, juristas, sindicalistas, escritores, funcionarios públicos, políticos y periodistas, pero también personas menos reconocidas como estudiantes, profesores, líderes y lideresas.

Las historias también evidencian que esa forma de victimización afectó de manera indiscriminada a grupos de mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados y sectores sociales LGBTI, grupos étnicos como indígenas, afrocolombianos, palenqueros y raizales. Grupos que sufren más el abandono de su territorio por la violencia de género, discriminación, acoso físico y psicológico.

Toda esa población exiliada no solo ha tenido que salir del país como consecuencia de persecuciones, amenazas, secuestros y asesinatos selectivos, sino también por persecuciones colectivas, como el despojo de tierras y los desplazamientos forzados.

Uno de los casos que señala el estudio es el de la población colombiana que atravesó la cruda selva del Darién para huir de la guerra a finales de la década de 1990. Cabe señalar que el Urabá antioqueño y chocoano fue uno de los más azotados por el conflicto armado por la guerra entre paras y guerrilla, por lo que fue la zona del país que más personas expulsó de su territorio.

“Tuvimos que salir obligados en el año 1997, recuerdo que mis padres me trajeron de pecho. Salimos huyendo porque un grupo armado llegó al pueblo donde vivíamos y empezó a acribillar a las personas. Todas las personas tuvieron que salir huyendo, para no ser sacrificadas igual. Después de eso, salimos rumbo hacia la frontera y la cruzamos hasta llegar acá a Panamá”, cuenta uno de los exiliados entrevistados en el estudio.

“En Acandí eso fue horrible, a las personas las mataban, les cortaban las piernas y las dejaban allí. A uno le tocaba ver a esas personas. Eso fue algo impresionante, yo temblaba, vomitaba, me acuerdo, yo vomitaba del miedo, de los nervios. Todos los días a las seis de la tarde, las balas se veían rojitas que llegaban a la pared, al techo y al otro día uno se asomaba y veía los huecos. Entonces, después de ver tantas cosas, ahora no hay nada que me impresione. Se muere un vecino y me dicen: “Ay, se murió”, pero a mí no me da nada. Uno pierde la sensibilidad”, afirma otra mujer exiliada en Panamá.

Desde el exilio, según este informe, los colombianos han retomado su lucha en movimientos sociales o políticos como lo hacía antes en Colombia, en organizaciones que han servido de puente para diversas iniciativas. Otros se han organizado con otros exiliados para compartir sus experiencias.

“Organizarse es un mecanismo de resistencia para reivindicar sus derechos, para que se reconozcan sus necesidades, luchas y resistencias, para avanzar en su deseo de transformación de las políticas públicas y para desarrollar agendas de incidencia social y política, que visibilicen su situación como migrantes forzados”, concluye el estudio.

Vea el informe del Centro de Memoria Histórica sobre el exilio