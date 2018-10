“El Paisa”, primer ex Farc que se iría de la JEP

La participación de Hernán Darío Velásquez, “el Paisa”, en el Acuerdo de paz, siempre ha estado cubierta por un manto de dudas. El exjefe de la columna élite de las Farc, la Téofilo Forero, señalada de los más grandes ataques en el país, no envió su informe de compromiso con la reincorporación a la Justicia Especial para la Paz, JEP, y este tribunal le abrió un proceso por desacato.

En el auto 65, del 24 de octubre de 2018, emitido por la JEP, quedó consignado que “la Sala (de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad de los Hechos y Conductas) cuenta con indicios graves de incumplimiento intencional del régimen condicionalidad por parte de Hernán Darío Velásquez, que dan lugar a la apertura de un incidente de verificación del cumplimiento”.

Los puntos a los que hace referencia esta justicia transicional son el llamado de la JEP a “el Paisa” por los casos de secuestro, asunto al que no compareció; acto seguido, el tribunal lo llamó a comparecer pero el excomandante guerrillero no lo hizo, no nombró abogado del caso, ni solicitó un defensor de oficio. Hasta la fecha no cuenta con un representante, además, sigue sin comparecer ni notificarse personalmente.

Más allá de las fallas señaladas por la JEP, el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, considera que la falta más grave del exjefe guerrillero “es que no ha aportado a la verdad, y su salida del Espacio Territorial de Reincorporación (ETCR) y la incógnita de su paradero, son las razones fuertes que considera la justicia transicional sobre su falta de compromiso con el Acuerdo”.

Si bien, permanecer en los ETCR no es una obligación, para la Misión de Verificación de la ONU, con esta salida incumple el pacto de contribuir activamente a garantizar el proceso de reincorporación de las personas que tenía a cargo.