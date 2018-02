14 miembros del Esmad fueron retenidos por campesinos en Tumaco

Un grupo de policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, que apoyaba la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito de la policía Antinarcóticos, en Tumaco (Nariño), fue retenido desde el martes por campesinos cocaleros.

De acuerdo con el director de la Policía Nacional, Jorge Hernando Nieto, son 14 los uniformados que no han podido salir de la comunidad y no se encuentran armados: “ellos no tienen armas de fuego que utilizan sus equipos de armas no letales”, dijo el general, quien confirmó que los policías retenidos están en buenas condiciones.

Ya una delegación de la Pastoral Social de Nariño fue desplegada en la región para verificar la situación.