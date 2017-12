Farc, a responder por violaciones

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, explicó, en diálogo con EL COLOMBIANO, que “en la JEP se concederán una serie de beneficios jurídico-penales a condición de que las personas acepten su responsabilidad, ofrezcan verdad plena a las víctimas y contribuyan a su reparación integral lo cual garantiza la no impunidad. Mientras que en la justicia ordinaria, por tratarse de delitos cometidos sobre niños, niñas y adolescentes, no existe ningún tipo de mecanismo o incentivo para que haya un efectivo reconocimiento de responsabilidad, no quedando otra opción que adelantar un juicio contradictorio para probarle a la persona su responsabilidad en estos delitos, que son sumamente difíciles de probar”.