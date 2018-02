Farc fueron las mayores reclutadoras de niños

“Los niños que han ingresado a las filas de los grupos armados han estado expuestos a una lógica definida por el grupo, una estrategia para mantener a sus guerreros, y eso ha invadido sus cotidianidades, sus sentires como niños, sus perspectivas de vida han sido modificadas por la lógica bélica”, explica la investigadora.

Pero este fenómeno no solo ha afectado a los niños que se ven obligados a entrar a la guerra, sino a quienes les rodean.

El reclutamiento tiene impacto sobre las comunidades, las familias y las personas que hacen parte de los círculos de protección de los menores de edad, “hay unos repertorios de violencia que no han sido visibilizados en el marco de la justicia y de la reparación, entiéndase amenazas, homicidios, violencia basada en género, de las cuales han sido víctimas maestros, comunidades y los mismos niños”, dice López.

Además hay toda una relación de causa y efecto, porque usualmente la vinculación y utilización de menores de edad en grupos armados se produce porque hay condiciones comunitarias, familiares, económicas y políticas que les facilitaron esas prácticas.

“Cuando el informe dice que no hay una oferta que les llegue a los niños, niñas y adolescentes, se refiere a que hay dificultades para que los niños ingresen a la escuela, en las familias que también los violentan y no garantizan sus derechos. Cuando dice que comunitariamente no hay espacios donde los niños se puedan desarrollar, se está diciendo que algo está pasando en el Estado”, describe la investigadora, quien agrega que los grupos armados también tienen una responsabilidad en la protección de los menores. No deberían reclutarlos ni utilizarlos aun cuando los niños planteen que están viviendo en las condiciones más difíciles, que ha sido siempre el argumento de las Farc y del Eln.

De acuerdo con el informe, los infantes reclutados tuvieron un primer acercamiento con los grupos armados desde muy pequeños, algunos incluso desde el momento del nacimiento, lo que habla de las dinámicas de la guerra en las zonas más afectadas por el conflicto.

Paula Gaviria, consejera para los Derechos Humanos, advierte que hay condiciones que ponen más en riesgo a los menores y son precisamente las que el Gobierno quiere combatir con el programa “Mi futuro es hoy”, que busca fortalecer la respuesta institucional, comunitaria y familiar para las 500 veredas que están en más alto riesgo por el conflicto armado.

“Lo que hemos venido haciendo es detectar factores de riesgo. El principal es la vulnerabilidad socioeconómica de las familias que no pueden ofrecer a sus hijos alternativas para su permanencia en el sistema educativo; que los grupos armados organizados incitan a los jóvenes al consumo de sustancias psicoactivas que generan dependencia con toda la red de drogas y también está el tema cultural del dinero fácil”, señala la consejera.