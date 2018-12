Con decreto presidencial, Fiscalía decidiría sobre los bienes de Farc

La crisis desatada entre la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Especial para la Paz, JEP, por el manejo de los bienes de las Farc, tiene un nuevo capítulo: el presidente Iván Duque facultará al órgano investigador para que todos aquellos activos no declarados por la extinta guerrilla sean objeto de extinción de dominio.

Ese punto en especial generó hace dos meses un choque de trenes por un conflicto de competencias que ambas entidades se niegan a aceptar, pero que podría terminar con el decreto que Duque firmará.

“Seremos implacables con la reincidencia y, por eso, vamos a dotar a la Fiscalía de todas las herramientas para que pueda extinguir el dominio de aquellos bienes que no fueron declarados y que esos recursos puedan contribuir a la reparación económica de las víctimas”, señaló el Jefe de Estado.

Con esta norma, el presidente Duque buscará subsanar, de una vez por todas, el asunto que terminó incluso con la petición de ambas entidades a la Corte Suprema para que sea este tribunal quien dirimiera a quien le corresponde el asunto de los bienes.

Conocida la decisión gubernamental, el máximo representante de Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, más conocido como Timochenko, argumentó que no es necesario dicho decreto, toda vez que los desmovilizados hicieron entrega de las propiedades.

“Me parece una ironía. Si hay bienes que no se entregaron pues están a disposición de la justicia. No creo que tengan que hacer un decreto especial o una norma especial para eso, no tiene sentido (...). Si supuestamente es verdad que no entregamos eso, pues en cualquier momento pueden echar mano. Nosotros hemos sido fieles a lo que nos comprometimos a cumplir”, dijo Londoño Echeverri.