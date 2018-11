Gobierno respondió al Eln sobre designación de “Gabino” como negociador

El alto comisionado agregó que fue esta la razón por la que el Gobierno le pidió a Cuba hacer efectiva la circular roja de Interpol contra ‘Gabino’, y otros 14 miembros del Eln, que ya no son negociadores de paz y permanecen en la isla.

Ceballos añadió que el Gobierno no ha cambiado las condiciones que le ha impuesto al Eln para poder reanudar la mesa de diálogos. Dijo que hasta que no cesen el secuestro y los atentados, no será posible sentarse a negociar.

En contexto: Eln designa a alias “Gabino” como miembro de la delegación de paz

En una carta enviada al alto comisionado de Paz, la delegación de diálogos del esta guerrilla notificó el nombramiento de ‘Gabino’ como miembro representante de la delegación. La misiva, con fecha del 10 de noviembre de 2018 y firmada por Pablo Beltrán, le manifiesta al funcionario del gobierno que “si estima conveniente que le haga ampliaciones sobre estos asuntos, estaré pendiente de una llamada telefónica”.

El martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, a través de una nota de protesta, le solicitó a Cuba hacer valer el acuerdo de ese país con la Interpol para el caso de ‘Gabino’

“Colombia transmitió el pasado 6 de noviembre, a través de nota verbal, un requerimiento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, solicitando al Gobierno cubano colaboración con información sobre presencia y permanencia en su territorio de algunos miembros del Eln”, agregó la Cancillería.

Hace poco el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, también le pidió al Gobierno de Nicolás Maduro aclarar si varios de los cabecillas del Eln que hoy tienen circular roja de la Interpol, están en su territorio.