Hay regiones en las que ahora sí se habla de paz

A sus 75 años, Humberto Tafur puede decir con total tranquilidad que vio en su tierra natal como inició y culminó la guerra con las Farc.

“Nacido y criado acá en Gaitania, el corregimiento donde está la vereda Marquetalia, el corazón de las Farc. Acá empezó la guerra hace más de medio siglo, pero gracias a Dios le puedo decir que hace poco más de un año todo eso quedó en el pasado”, dice.

A lo que se refiere don Humberto es que en Tolima, su departamento, el conflicto armado fue superado. “Acá no se viven disputas por este territorio, pero hay que decir que el Estado no se puede olvidar de nosotros. Aún necesitamos que nos apoyen en este impulso de tranquilidad que nos dieron”.

Él, como muchos otros habitantes de esa zona del país, llegó a empuñar los fusiles, y recuerda cuando caminó trochas con “Tirofijo”: “Yo estuve muy pequeño con las Farc. Me logré salir temprano de ese grupo y después de eso me dediqué al campo, a gozar de la paz. La tranquilidad”.

A cuatro horas y 152 kilómetros de Planadas, municipio al que pertenece Gaitania, está Chaparral, otra población tolimense que sufrió los embates de la guerra.

Su alcalde, Humberto Buenaventura, explica que “como muchos otros municipios de la región, fuimos de los que más vivimos lo duro de la guerra. Aquí estuvo el Secretariado de las Farc y hoy vemos como gracias a los diálogos, gracias a los a cuerdos, la vida para nosotros cambió, la vida ha dado un giro rotundo”.

Agrega que por causa del conflicto hoy tienen cero muertos, no hay lesionados y no se derrama la sangre. “Todo está pasando como debe ser, los campesinos trabajando la tierra, viviendo felices. Hasta el momento no han llegado nuevos grupos armados conformados”.