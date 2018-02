“Julián Bolívar” negó ante la Corte conocer a Oscar Suárez Mira

Sin la presencia del excongresista antioqueño Óscar de Jesús Suárez Mira, quien está prófugo de la justicia, inició en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el juicio en su contra por presunto enriquecimiento ilícito de particulares por supuestos vínculos con bandas criminales y paramilitares.

El proceso contra Suárez Mira inició por los testimonios de Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra; del exjefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’; el paramilitar Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’; y David Hernández López, alias ‘Diego Rivera’, en el sentido de que Suárez Mira supuestamente habría recibido recursos del narcotráfico de parte de alias ‘El Tuso’ y de los paramilitares para llegar al Congreso.

La acusación leída por el magistrado ponente en este caso, Eugenio Fernández, agrega: “en concreto, habría aceptado dineros provenientes del tráfico de estupefacientes de propiedad de Juan Carlos Sierra Ramírez, supuestamente entregados a través de Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, y Daniel Alberto Mejía para financiar su participación en los comicios celebrados en 2002, en los cuáles fue elegido como representante a la Cámara”, agregó el magistrado.

La acusación también señala la existencia de una supuesta reunión en un hotel de Bucaramanga en la cual el exparamilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, le habría entregado una cuantiosa suma de dinero “como apoyo de las actividades proselitistas efectuadas en el año 2006 por razón de las cuales resultó electo senador de la República”.

Vía videoconferencia desde el Tribunal Superior de Medellín, Pérez Alzate negó haber conocido a Suárez Mira durante las visitas de congresistas en Santa Fe de Ralito, cuando se llevaba a cabo una negociación con el Gobierno.

“Al señor Oscar Suárez Mira, si de pronto estuvo por allí, no lo recuerdo”, dijo Pérez a la Corte.

Igualmente, dijo no tener conocimiento directo de que Suárez haya estado en la reunión en una finca del paramilitar Hugo Albeiro Quintero en Bello en 2005, en la que estuvo alias ‘Ernesto Báez’.

“A esta reunión asistieron algunos congresistas. Yo acompañé al doctor Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, quien había sido designado para adelantar esta reunión con los congresistas de los cuales ya se tiene conocimiento, llegamos a la finca en helicóptero. Estuve en el parqueadero pero jamás ingresé a la vivienda. Posteriormente, me enteré de las personas que habían estado en esta reunión por boca del señor Duque. Por lo tanto, al señor Oscar Suárez Mira no tuve oportunidad de conocerlo”, dijo al insistir que no le entregó dinero directamente ni a través de terceros.

“En ningún momento envié recursos para financiar la campaña de este señor”, señaló al negar igualmente la supuesta reunión en Bucaramanga con Suárez Mira el 3 de marzo del 2006. De ésta, dijo que es una invención del paramilitar David Hernández López, quien fue denunciado desde el 2008 por ‘Ernesto Báez’, por haber mentido ante la justicia “en más de 50 ocasiones”.

Pérez Alzate señaló que conoció a ‘El Tuso Sierra’ a quien Daniel Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, presentó como integrante del grupo paramilitar y que fue luego excluído de Justicia y Paz, así como a alias ‘Danielito’.

“Mientras estuvo recluido el señor Danielito jamás escuché de él ningún comentario relacionado con la amistad o el grado de cercanía que tuviera con el doctor Suárez. Caso contrario el señor Juan Carlos Sierra que era una personas que se ufanaba de las excelentes relaciones que tenía con miembros del sector político, con altos generales del Ejército Nacional y de la Policía, inclusive este señor manifestando abiertamente de la cercanía que tenía con el señor presidente de la época, el doctor Álvaro Uribe Vélez y con su familia. Nos llegó a decir que el iba a ser llevado a una cárcel en Andes. Él se ufanaba de sus buenas amistades, pues no se que tanto de cierto tenga esto, pero jamás fue trasladado a una cárcel menos severa y fue extraditado con los demás compañeros”, agregó.

En la diligencia la Corte negó una nueva petición de la defensa de Suárez Mira para que se suspendiera el juicio mientras se implementa al interior del tribunal la doble instancia para la investigación y juzgamiento de los aforados constitucionales, creada en una reforma constitucional que entró a regir desde comienzo del año.

La Sala Penal reiteró que mantiene la competencia para seguir en este proceso, ya que no puede paralizar sus funciones ni cesar la administración de justicia, hasta que se posesionen los nuevos magistrados que se encargarán de las nuevas Salas de Instrucción y de Juzgamiento en segunda instancia que se crean en la Corte.

De acuerdo con Álvaro Luna, abogado de Suárez Mira, la Corte debía suspender el juicio porque la doble instancia es ahora un mandato constitucional de aplicación inmediata.

“Si nosotros continuamos pensando que la vigencia de los actos legislativas puede ser desconocido, el sistema jurídico se derrumba”, señaló el abogado Luna al indicar que la falencia el Estado por la falta de transición o de implementación de la doble instancia no tienen porqué asumirla los ciudadanos procesados.

El abogado además señaló a la Corte que igualmente debería suspender la orden de captura vigente en contra del excongresista. Ante estas peticiones, la Procuraduría se opuso al señalar que aceptarlas sería paralizar a la Corte Suprema de Justicia.

Más testimonios

En la audiencia declaró Oswaldo Sepúlveda Pérez, integrante de la Policía Nacional, quién se desempeñó como escolta de Suárez Mira durante la campaña al Senado, cuando este era representante a la Cámara.

Pérez señaló que no supo, ni le consta que Suárez Mira se haya reunido con el narcotraficante conocido como ‘El Tuso Sierra’ o con el paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’. “En ningún momento el doctor tuvo cita o reunión con él (Pérez Alzate)”,dijo en audiencia.

Sobre el día 3 de marzo de 2006, fecha en la que supuestamente se habría dado la reunión con Pérez Alzate en la ciudad de Bucaramanga, el uniformado Sepúlveda aseguró que Suárez estuvo en Bello, Medellín e Itagüí en una reunión con el concejal.

En la audiencia estaba previsto la declaración de Juan Carlos Sierra y de Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, quienes quedaron en libertad en Estados Unidos. Durante la audiencia de este lunes, Sierra se comunicó con la Corte y señaló que declarará en el transcurso de esta semana desde un consulado.