¡Cristo José ya está en libertad!

Este martes fue liberado el niño Cristo José Contreras, desaparecido el miércoles pasado en el corregimiento Guamalito en Norte de Santander.

A las 12:45 de este martes medios nacionales registraron la llegada del niño junto a su padre, el alcalde de El Carmen, a este municipio, en medio del festejo de la ciudadanía. “¡Gracias Colombia!”, dijo el niño a su llegada al municipio.

En el rescate participaron tropas de la Brigada 30 del Ejército, aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea, y unidades de la Policía Nacional.

La madre del niño, Diana Arévalo, manifestó su alegría por la liberación del menor. “Estoy agradecida con todos. La confianza en Dios, palabras de cada uno de ustedes. Nuevamente soy la mamá más feliz del mundo. Me siento orgullosa. Volví a nacer”.

Arévalo pudo hablar con el niño minutos después de su liberación. “Él me dijo: ‘mami, me robaron’. Las personas que están con él me dice que en poco tiempo solo le dieron salchichón”, añadió la mujer.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque celebró la liberación del menor de edad.

“Acabo de hablar telefónicamente con el alcalde de El Carmen, Edwin Contreras y su hijo, Cristo José. Estamos felices de regreso en casa”, manifestó el mandatario.