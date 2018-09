Liberación de secuestrados por el Eln en Chocó sería antes del viernes

Ya ha pasado un mes y una semana. Las familias de los cuatro integrantes de la Fuerza Pública y dos civiles que se encuentran en poder del Eln en Chocó están en el medio de los anuncios del grupo guerrillero y del Gobierno sobre las fechas de una posible liberación de sus seres queridos.

Lo único que se conoce hasta el momento es que el Frente de Guerra Occidental del Eln está “en plan de liberación” unilateral ante la falta de protocolos oficiales y que esta debe darse antes de que culmine esta semana, no en las próximas horas como lo espera el Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos.

Mientras esto ocurre, los familiares del soldado Jesús Ernesto Ramirez Silva, el subintendente Luis Carlos Torres Montoya, el patrullero Yemison Leandro Gómez Correa, el intendente Wilmer Rentería y dos contratistas, esperan impacientes en sus casas la llamada que realmente les confirme la libertad de estas personas.

Wilmer es el hijo de intendente Rentería, afirma que las últimas horas han sido de mucha ansiedad y de una mezcla de tranquilidad y temor.

“Ha sido un mes eterno, me hace mucha falta mi papá, él es mi mejor amigo, mi confidente. Espero que ya falte muy poco para poderlo volver a ver, yo confieso que me ha dado tranquilidad que porque hay un proceso de paz, a ellos no les va a pasar nada, pero quiero tenerlo ya acá”, afirma el joven, quien agrega que estar en Quibdó, tan cerca, pero tan lejos de donde fue retenido su papá ha hecho que su situación sea más desesperante.

“Él siempre ha estado por esa zona y nunca le había pasado nada y ahora ocurre esta tragedia”, dice Wilmer.

Gobierno celebra pero exige

Sobre lo que pueda ocurrir en Chocó durante los próximos días con las personas que se encuentran en cautiverio, el Gobierno, por medio del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, celebró que el Eln tomara la decisión de liberar a los cuatro integrantes de la Fuerza Pública y a los dos civiles que tiene en su poder.

“Es una gran noticia que se da desde el Chocó, en este momento, porque es el mismo Eln el que está diciendo que unilateralmente bajo su responsabilidad. Esa misma responsabilidad que adquirieron al secuestrarlas, ahora las va a liberar”, aseveró el funcionario.

Sin embargo, el mismo Ceballos le recordó al grupo insurgente que no solo se trata de liberar estas seis personas para que los diálogos de paz tengan una nueva luz verde, la exigencia para que eso ocurra es que en total 16 secuestrados que tiene esa organización insurgente tienen que quedar libres.

“El tiempo está en la cancha del Eln. El único plazo es superado por las acciones. El Gobierno hubiera podido levantar el espacio de diálogo y la suspensión de las órdenes de captura, pero no lo ha hecho, y se mantienen vigentes los permisos para los gestores de paz. Esperamos, una vez se liberen los secuestrados poder sentarnos para construir una agenda creíble donde se garantice que no habrá más secuestros, que no habrá más reclutamiento de menores, que no habrá más voladuras de oleoductos y que tampoco habrá participaciones en el negocio ilegal de narcotráfico”, insistió el Alto Comisionado.