Los días más retadores del proceso de paz con el Eln

Hoy mismo la mesa de diálogos retomará sus conversaciones y el mandato con el que van los nuevos negociadores del Gobierno es acordar unas nuevas medidas que permitan prorrogar el cese por más tiempo. Sin embargo, esa no será una tarea fácil.

Independientemente de que las partes logren hoy un acuerdo acerca de mantener o no el cese el fuego bilateral, ambos se mantendrán en la mesa, así lo han dicho el presidente Juan Manuel Santos y alias “Gabino”, jefe de la insurgencia, lo cual es un gran paso, según los analistas.

Lo que se vería afectado, si no llegara a prorrogarse, es la participación de la ciudadanía en los diálogos de paz, que ha sido facilitada con el cese, en eso coinciden la Misión de la ONU, la Iglesia y los embajadores de los países de apoyo.

Como dice Velandia: “El cese es la única fuente de garantías para que la gente pueda participar en la mesa de diálogos. Los ricos participan si no les vuelan el oleoducto y no los secuestran y los pobres no lo hacen si hay minas, si hay amenazas de por medio”.

Aunque durante la Navidad y el fin de año no se escucharon los disparos, puede que mañana el panorama sea otro y la Fuerza Pública y el Eln tengan choques más fuertes. Ningún analista fue optimista.

Estos son los grandes retos que debe asumir la mesa de Quito.