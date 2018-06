Gobernador quiere tumbar espacios territoriales de Farc en Antioquia

Durante su acostumbrado consejo de seguridad y en posterior reunión con los periodistas, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció que tiene la firme intención de “tumbar” las construcciones donde se encuentran los excombatientes de las Farc en los municipios de Ituango, Anorí, Dabeiba y Remedios.

Afirma el mandatario regional que ya el Gobierno Nacional tiene un decreto listo en el que “disuelve” los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Farc ubicados en el sector de El Gallo (Córdoba) y Vidri (Vigía del Fuerte, Antioquia).

Agrega Luis Pérez que el Gobierno Nacional “sacará otro decreto con el que le hace entrega a las entidades regionales, municipales o departamentales, las construcciones donde se encuentran los exguerrilleros”.

“La opinión de la Gobernación de Antioquia es que deberían tumbar todas esas construcciones que se hicieron. Son construcciones mal hechas e inseguras para la gente y dejar una estructura de esas por allá en una finca lejana, lo que va a causar es que los ilegales se metan a esas zonas”, anunció el gobernador.

Además, Pérez Gutiérrez, dio la instrucción a la Secretaría de Gobierno y a la Gerencia de Paz para que de una forma “cortés, le pidamos al Gobierno Nacional que retire todas esas instalaciones que hay allá y si no lo hacen, pues nosotros iremos con un certificado del Dapard y con uno del alcalde que eso no tienen permiso y derribar todo eso. Lo más conveniente es que eso vuelva a quedar en campo y no dejar esas construcciones para que sean invadidas, no necesitamos esos regalos, no nos sirven”.