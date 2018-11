Urabá gesta proyecto de reconciliación ecoturístico

Francisco García prestaba el servicio militar obligatorio en 1988. Estaba acantonado en Bogotá, pero en un periodo de permiso se fue a visitar a su familia en Turbo. Ya sabía que era peligroso, porque la guerrilla del Epl estaba a la cacería de militares y policías, sin embargo, el amor a los suyos lo hizo volver.

Lo delató el motilado. En esa época quienes hacían parte de la milicia debían raparse la cabeza, y así los distinguía todo el mundo, a donde quiera que fueran.

“Me cogieron en un retén, me interrogaron, me presionaron y me identificaron, me hicieron tender en el piso, me dieron un tiro en la cara, otro en el tórax y el tercero en el brazo. La Infantería de Marina estaba a una cuadra y reaccionó, así me salvé de morir”, relata García.

Para su fortuna, la única herida grave fue la del rostro, las demás no alcanzaron órganos vitales. Perdió su ojo derecho y la carrera de militar con la que soñaba se acabó luego de que la junta médica le decretara una incapacidad laboral del 85 %.

Ahora preside una asociación fundada por militares víctimas, casi todos mutilados por minas antipersonal, pero que quieren seguir trabajando. También están miembros de la organización que fue su verdugo aquel día de octubre.

“Hoy estoy sentado , junto a dos miembros del Epl, pensando en el desarrollo de esta región”, cuenta con alegría. Dice que no hay rencor en su corazón y que Urabá debe salir adelante con la ayuda de todos los que alguna vez protagonizaron la guerra como víctima o como victimario.

“Esta es una experiencia piloto del trabajo articulado, única en el país, teniendo en cuenta que se trata de personas que pertenecieron a la Fuerza Pública y que son víctimas y que han venido recibiendo también acompañamiento psicosocial, ya que presentan afectaciones emocionales”, concluye Granada.

Mientras tanto, desde Asorepad sueñan con hacer de Urabá una mejor esquina.