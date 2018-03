Los años de conflicto no fueron gratis, si bien los miembros de las Farc que se acojan a la Jurisdicción Especial para la Paz se libraron de pagar las condenas proferidas por los jueces de la República, no han sido eximidos de las multas que ya fueron ejecutoriadas en favor de las víctimas del conflicto armado.

Así las cosas, varios miembros de las Farc fueron sancionados, en 624 sentencias, a pagar 844.200 millones de pesos de los que no han desembolsado un solo peso.

Mabel Monroy, directora del Fondo de Reparación para las Víctimas, explicó que estas multas ya están ejecutoriadas y que esos recursos se destinarán al fondo para reparar integralmente a las personas que sufrieron el conflicto armado.

Por su parte, Pablo Catatumbo Torres, hoy candidato al Senado por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), le dijo a EL COLOMBIANO que “nosotros hicimos entrega el 15 de agosto de 2017 de un listado de bienes y activos incluidos en el inventario de los recursos de guerra al Mecanismo de Verificación de las Naciones Unidas y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Acuerdo de Paz. Pero hasta hoy no existe una adopción de medidas cautelares de protección para el aseguramiento de estos bienes y activos”.

Señaló, además, que actualmente no hay garantías de una real custodia de estos bienes que tienen un valor multimillonario, pese a que se constituyó un patrimonio autónomo y se nombró un administrador.

De acuerdo con la Farc, el valor calculado en el listado de bienes es levemente superior a los 500.000 millones de pesos. Sin embargo, Monroy aclaró que ese dinero entregado por la insurgencia no va a saldar las multas, porque fue un monto entregado a título de la organización y no a nombre de los morosos.

“Aquí estamos hablando de responsabilidades individuales derivadas de procesos penales. Estos cobros continúan porque son procesos que ya están ejecutoriados, sobre los procesos judiciales que están suspendidos ya no llegarán más multas pero las anteriores a la JEP están vigentes”, explicó la funcionaria.

Es por eso que Yolanda Perea, víctima de las Farc, reclamó cumplimiento: “Estas no son deudas con la Unidad para las Víctimas, sino con nosotros. Defiendo el Acuerdo, pero no cómo se está implementando, las Farc solo están yendo a hacer política pero no han ido a las comunidades a decir la verdad, a pedir perdón, ni a repararnos. ¿Dónde está todo lo que dijeron que iban a poner a disposición para reparar a las víctimas?”

A Perea le preocupa que la Unidad no tiene recursos suficientes y que con las nuevas medidas de reparación se está es revictimizando. “No podemos estandarizar los dolores de cada víctima y cada familia, las afectaciones para todos son diferentes, y así mismo tiene que ser la reparación”.

El objetivo del Fondo es monetizar esas multas para que ayuden a resolver el déficit financiero en el que se encuentra la Unidad, para ello el proceso es largo, primero se hace un cobro persuasivo, en el que se espera que la persona se comprometa a pagar y luego se acude al cobro coactivo, para el caso de Farc la mayoría de las multas ya están en esta etapa.

“Durante el cobro coactivo se les persiguen los bienes, indagamos en la oficina de instrumentos públicos qué propiedades pueden tener, las cuentas bancarias que posean, cualquier cosa que esté a su nombre es susceptible de embargo, el problema con los miembros de las Farc es que no aparecen bienes a su nombre”, señaló Monroy.

La funcionaria advirtió que el salario de Luciano Marín Arango y Pablo Catatumbo Torres, quienes gracias al Acuerdo serán senadores a partir del 20 de julio y aparecen entre los más deudores, podrá ser embargado para garantizar recursos para las víctimas..